Синєгубов розповів, як колишній харківський СБУшник намагався захопити владу в області

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Колишній керівник СБУ в Харківській області Роман Дудін намагався захопити владу в регіоні у перший день війни 24 лютого, а коли це не вийшло, то втік з міста, заливши відчиненою будівлю СБУ, де зберігалася зброя, розповів у своєму інтерв’ю голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає УНІАН.

Зокрема він пригадав, як Дудін наказав співробітникам СБУ затримали губернатора та мера Харкова і тільки втручання президента України Володимира Зеленського не дозволило залишити місто без керівництва у критичний момент.

Синєгубов допускає, що це була спланована провокація, котра може свідчити про російський слід.

"Ця спроба захоплення влади та відсторонення керівництва області та міста від виконання своїх обов’язків. Вона явно не на користь обороноздатності. Думаю, нехай люди самі роблять висновки, на чию користь це було зроблено", – розповідає Олег Синєгубов.

Ситуацію вдалося врегулювати тільки після дзвінка Зеленського: той наказав Дудіну звільнити приміщення.

Але попри наступ ворога екскерівник обласного СБУ взагалі залишив Харків, нікого не попередивши про свої дії. Виявилося, що в ніч з 24 на 25 лютого будівля СБУ в центрі міста спорожніла, ворота у двір були відчинені, а другий поверх завалений зброєю.

"Цього оборонця Харкова та області 24 лютого його вже не було ні у місті, ні в області. Другий поверх (управління СБУ, — ред.) повністю завалений боєкомлектом — автомати, снаряди, патрони, снаряди до РПГ, гранатометів і все інше. Ворота у двір відчинені, двері у будівлю СБУ — відчинені. Керівник ГУ НП каже (під час телефонного дзвінка Дудіду, — ред.): "Що із боєкомплектом робити?". Пролунало: "А роби з ним, що хочеш", — згадує Синєгубов.

При цьому Олег Синєгубов підкреслив, що співробітники СБУ, попри дії свого керівника, проявили себе як справжні офіцери й гідні люди. Вони залишилися в місті та чекали наказів для координації дій.

Згодом президент Володимир Зеленський звільнив Романа Дудіна зі своєї посади.

Голова Харківської ОВА додав, що наразі після зміни керівництва СБУ в області налагоджена ефективна співпраця для посилення обороноздатності регіону: "Повністю можна на Службу безпеки України розраховувати, як ми й робимо".

Нагадаємо, що у вересні Роман Дудін був затриманий за підозрою у державній зраді та самовільному залишенні місця служби, вчиненому в умовах воєнного стану. Відповідну справу веде ДБР, вона передана до суду. Сам Дудін знаходиться у СІЗО.