Бізнесмен і меценат Віталій Кропачов прихистив 150 переселенців під Переяславом

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На території колишньої дитячої бази "Славутич" під Переяславом власник групи компаній ТОВ "Укрдонінвест" Віталій Кропачов організував табір для внутрішньо переміщених осіб. Сьогодні там у комфортних умовах проживає 150 осіб, з них 59 – дітей. Про це розповіла директорка табору Тетяна Дємєнєва.

Навесні минулого року на стару базу почали прибувати перші переселенці, але умови для проживання там залишали бажати кращого, окрім того, перебування людей не було юридично врегульовано. У червні власником об’єкту став Віталій Кропачов, який залучив власні кошти для створення необхідних умов для безкоштовного проживання та реабілітації переселенців, які втратили власні домівки.

"У людей цілодобово є тепло і електроенергія, кухня на електроживленні, є генератор, вода власна, маємо дві свердловини, підключено всі необхідні комунікації, охорона, пожежна безпека", — повідомила Тетяна Дємєнєва. Вона додала, що Віталій Кропачов фінансує щоденні потреби мешканців табору і його функціонування.

Меценат підписав меморандум з Київською обласною військовою адміністрацією про співпрацю. Тетяна Дємєнєва уточнила, що це спільний з державою проект. Зокрема, розподілом місць у таборі займаються представники військової адміністрації, також держава бере участь у реабілітації людей та медичному забезпеченні.

Під Переяславом знайшли тимчасове житло мешканці Краматорська, Бахмута, Горлівки, Слов’янська, Лисичанська, Лимана, Торецька, Ізюма, Маріуполя та інших міст. Загалом табір може прийняти близько 200 осіб.

"У нас проживають люди, у яких життєва історія дуже складна. Наприклад, є сім’я, яку гвинтокрилом евакуювали з Бахмута, адже мама почала народжувати на сьомому місяці. До нас вони потрапили транзитом через Дніпро. Все втратили, і зараз починають життя заново. Ми їх вдягли, взули, піклуємося. Є багатодітні сім’ї, мами-одиначки, вагітні. Чекаємо на поповнення у нашій великій родині", — розповіла Тетяна Дємєнєва.

Юридичним власником табору є ТОВ "ДОЗ СТ "Браво-Кідс", яке очолює Дємєнєва. Компанія належить ТОВ "Укрдонінвест" Віталія Кропачова.

Нагадаємо, Віталій Кропачов – український бізнесмен з Донеччини, меценат. Головний напрям діяльності – вугільний бізнес. Має також активи в машинобудівній, будівельній, і транспортній галузях. Володіє і медіа-активами, серед них "Ера Продакшн" та телеканал Ukraine World News.