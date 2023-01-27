Як працюватиме платіжний ринок з лютого: міжнародна платіжна асоціація "МПА" просить Гетманцева та НБУ про термінову зустріч

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Міжнародна платіжна асоціація "МПА" (раніше Українська асоціація платіжних систем, УАПС) звернулась до Голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, до Заступника голови Національного банку України Олексія Шабана, а також до Директора департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ Андрія Поддєрьогіна з проханням у найкоротші терміни провести зустріч з учасниками платіжного ринку.

Метою зустрічі є обговорення функціонування ринку платіжних послуг починаючи з 01.02.2023 року у разі не набрання законної сили Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо платіжних послуг) реєстраційний номер законопроекту 4366 від 12.11.2020 до 01.02.2023.

В асоціації "МПА" нагадали, що починаючи з 1 лютого 2023 року, усі учасники небанківського платіжного ринку не матимуть права на надання платіжних послуг. Причина у тому, що проект закону про зміни до Податкового кодексу щодо платіжних послуг (№4366), яким учасникам ринку продовжили строк дії ліцензій на переказ коштів у гривні без відкриття рахунків до дня введення у дію Закону про платіжні послуги, досі знаходиться на підписі у президента України Володимира Зеленського.

Також міжнародна платіжна асоціація "МПА" закликала главу держави не дозволити зупинити роботу платіжного ринку та якнайшвидше повернути із підписом законопроект №4366, який розблокує діяльність його учасників.

Згідно закону "Про платіжні послуги", гравці ринку мають оновити ліцензії, подавши до Національного банку України відповідний пакет документів, до 1 лютого 2023 року. При цьому 217 постанова НБУ, яка описує процедуру, була опублікована лише наприкінці грудня минулого року. За умов розгляду документів протягом трьох місяців (60 робочих днів) переліцензування виявилося технічно неможливим.

Ситуацію з термінами оновлення ліцензій мав скорегувати законопроект №4366 "Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо платіжних послуг)", який відтерміновує процес на три місяці. Проте станом на 27 січня 2023 року документ знаходиться на підписі у глави держави.

11 січня відбулась онлайн-зустріч голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцев з головою GPA (Global Payment Association) Галиною Хейло і учасниками Асоціації щодо переліцензування небанківських фінансових установ. Гетманцев запропонував вирішити ситуацію шляхом звернення профільного комітету до НБУ. Також він пояснив, що терміни в законопроекті вже змінити неможливо.

Національний банк України обіцяв, що забезпечить умови для роботи небанківських фінансових установ, якщо законопроект №4366 "Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо платіжних послуг)" не набуде чинності до 1 лютого.