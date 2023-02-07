Передплата єДопомога відтепер доступна і в мережі SOCAR

Компанія SOCAR долучилась до команди гуманітарної платформи єДопомога. Тепер українці, які отримають підтримку на єДопомога, зможуть використати Передплату на АЗК SOCAR.

Щоб допомогти тим, хто потребує пального:

1. Перейдіть за посиланням на платформу

2. Оберіть заявку, яку хочете закрити, та зручний номінал для оплати: 200, 500 чи 1000 гривень.

3. Оплатіть обрану вами суму. Після оплати Заявник отримає SMS-повідомлення та зможе скористатися Передплатою на пальне протягом 30 календарних днів.

Важливо! Прив’язки до певного виду пального у Передплаті єДопомога немає. Тож отримувач допомоги зможе заправити свій транспортний засіб потрібним видом пального на суму, що відповідає його номіналу. Для цього достатньо пред’явити Передплату оператору на касі, й він активує її.

Перевірити наявність пального завжди можна на сайті SOCAR, а також у відповідному розділі в застосунку SOCAR Level.