Масштабна корупція у Спілці архітекторів: СБУ розкрила деталі чорних схем з окупованим Кримом

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Служба безпеки України повідомила про підозри посадовцям Національної спілки архітекторів України, які незаконно змінювали дані в державній електронній системі у галузі будівництва і займалися іншими махінаціями в будівельній сфері. Зокрема, згідно з повідомленням СБУ , було зібрано беззаперечні докази вини посадовців спілки, які "видавали" нові сертифікати атестації архітекторів, хоча не мали на це права.

Аби схема працювала, посадовці спілки архітекторів незаконно змінювали персональні дані архітекторів у раніше виданих сертифікатах.

"Для цього представник Національної спілки архітекторів, за вказівкою керівника, передав підконтрольній третій особі свій електронний ключ для входу в електронну систему. Використовуючи ключ та прогалини в протоколах безпеки системи, здійснено несанкціоноване втручання та зміну особистих даних в старих сертифікатах архітекторів з окупованого Криму на необхідних "новостворених", — йдеться в повідомленні.

Всі дії нових архітекторів з використанням таких "чорних" сертифікатів можуть бути визнані в судовому порядку незаконними, що потягне за собою інші негативні наслідки для забудовників та простих громадян, додають в СБУ.

Співробітники СБУ викрили і заблокували схему у результаті слідчо-оперативних дій наприкінці минулого року. Під час обшуків за місцями проживання і роботи ділків правоохоронці виявили електронний ключ доступу до Системи, комп’ютерну техніку та інші цифрові носії інформації з доказами злочинних дій, що в подальшому було підтверджено відповідною судовою комп’ютерно-технічною експертизою.

На підставі зібраних доказів підозру оголошено керівнику Національної спілки архітекторів України, його заступниці та IT фахівцю, що безпосередньо здійснював втручання, за ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Розслідування проводили співробітники Департаменту кібербезпеки СБУ спільно з Головним слідчим управлінням Національної поліції за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Раніше повідомлялось, що СБУ викрили і зупинили зловмисників зі спілки архітекторів, які наживалися на будівельних схемах.

"Якби не реакція СБУ, в Україні змогли б узаконити сотні "проблемних" забудов, які були зведені з порушенням чинних вимог і стандартів. А це – ризик техногенних аварій та інших надзвичайних ситуацій. А значить – і ризик для тисяч українців", — підкреслили в департаменті кібербезпеки СБУ.

Зловмисники намагались незаконно отримати гроші через підробку та продаж дозвільних документів представникам будівельного бізнесу.

Серед викритих махінацій – незаконні реєстрації об’єктів, які мають порушення державних будівельних норм, а також — схема видачі підроблених сертифікатів професійної атестації архітекторів. При цьому "архітектором" можна було зробити будь-кого.