Військові на Донецькому напрямку отримали дрони та генератори від "Фундації Течія"

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Повітряний арсенал 59 бригади ЗСУ поповнився двома десятками квадрокоптерів DJI та 35 потужними дизельними генераторами, які придбала і передала військовим "Фундація Течія" та Олег Крот. Вартість оновлення — понад 6,8 млн грн. Про це йдеться в матеріалі "УНІАН".

59-та окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка отримала велику посилку від ГО "Фундація Течія", повідомляє сайт організації. Це 10 квадрокоптерів DJI Mavic 3 Fly More Combo, 10 DJI Mavic 2 Enterprise Advanced та 35 дизельних генераторів потужністю 6,9 кВт кожен.

Цивільні безпілотники DJI насамперед необхідні військовим для розвідки, але можуть виконувати й інші важливі завдання. Наприклад, модель DJI Mavic 3 Fly More Combo може пробути в польоті до 46 хвилин, розвивати швидкість до 19 м/с та передавати дані на відстані до 15 км. А технології штучного інтелекту та високоякісні камери дозволяють ефективно вести розвідку, фокусуватися на цілях спостереження та виявляти небезпеку.

Генератори будуть забезпечувати живленням командні пункти підрозділів бригади, що дозволить зручно планувати операції та забезпечувати побут військових у польових умовах.

"Воїни 59 бригади в листопаді 2022 року брали участь у боях на півдні та звільненні правобережжя Херсонщини, а зараз працюють на Донбасі. Упевнений, що з нашою підтримкою та підтримкою інших волонтерів вони принесуть для України ще багато хороших новин", — коментує Олег Крот, директор "Фундації Течія" та керівний партнер холдингу TECHIIA.

З початку повномасштабного вторгнення росії "Фундація Течія" неодноразово забезпечувала Сили оборони України безпілотниками. Зокрема, це літальні комплекси FlyEye, кілька десятків дронів DJI, 6 квадрокоптерів Autel та безпілотний авіаційний комплекс типу VTOL, тобто дрон літакового типу з вертикальними зльотом та посадкою.

Загалом "Фундації Течія" придбала для Сил оборони України необхідних речей на $22 млн. Окремий внесок зробив Олег Крот особисто — майже $40 млн перетворено на захист і корисні речі для воїнів. Через військову таємницю подробиці цих закупівель не розголошуються.