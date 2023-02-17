Як не програти в онлайн казино на гроші

Дізнайтесь, як грати в онлайн казино та не витратити всі гроші: основні рекомендації для новачків та тих, хто переживає про те, що отримає залежність від азартних ігор.

Related video

Основні правила безпечної гри в онлайн казино

Інтернет-казино сьогодні рекламують звідусіль, тому не дивно, що виникає бажання зіграти в яскраві слоти чи карткові ігри. Це дійсно дуже просто та може бути навіть вигідно, адже грати пропонують на гроші. Але як це зробити в онлайн казино, щоб не програти або принаймні мінімізувати ризик втрати коштів? В цьому розберемося детально далі.

Вибір казино

Запорука успіху — це правильно обрати казино. Для цього варто звертати увагу на:

наявність ліцензії. Кращим рішенням буде КРАІЛ, адже це дозвіл, виданий українським урядом. Міжнародна ліцензія дещо гірше рішення, адже в нашій країні такі заклади діють нелегально;

репутація. Безперечно заклади, що мають тривалу історію, отримують постійно велику кількість відгуків. Вони можуть бути різними, але загальну картину про них та експертні рейтинги можна зрозуміти;

асортимент ігор. Казино онлайн зазвичай пропонує слоти, та карткові ігри. Просунутіші заклади додають до цього ще й лайв дилерів, моментальні розіграші (кено, скретч, колесо фортуни);

зручність проведення фінансових операцій. Звертайте увагу на вибір платіжних інструментів та зручність користування ними саме для вас.

Бажано, щоб онлайн казино мало не лише версію для ПК, але й адаптовану для смартфонів та планшетів. Якщо це так, то грати зможете в будь-якому місці, де є покриття мобільного інтернету.

Стартові бонуси

Вони — це основний приваблюючий фактор для охочих грати в онлайн казино на гроші. Річ у тому, що кількість закладів невпинно росте, це створює конкуренцію серед них. Тому для приваблення більшої кількості відвідувачів створюються масштабні бонусні програми. Деякі заклади готові надавати заохочення ледве не за кожне поповнення рахунку.

Розглядаючи бонуси, звертайте увагу на те, що саме пропонує заклад, які строки відіграшу та за яким вейджером. Іноді умови настільки нереальні, що їх виконати просто не зможете, наскільки б активно не грали.

Ознайомтесь з правилами гри

Як не дивно, часто новачки не особливо турбуються темою правил. У результаті порушують наявний в закладі регламент і отримують бан. Відповідно і рахунки в них блокуються, і вивести кошти вже не мають можливості.

Правила необхідно прочитати, особливо, якщо вирішуєте грати в казино на гроші. Зверніть увагу, якщо відмічаєте при реєстрації, що з регламентом ознайомлені, а насправді ні, то ніяких претензій до закладу бути не може.

Починайте з безплатних ігор

Оскільки казино надає таку можливість — користуйтесь нею. Слоти, карткові ігри, деякі лотереї і скретч, будуть доступні в демо-версіях. Це гарна можливість оцінити скільки можна виграти та як все це працює. Казино онлайн безплатно — це унікальний шанс вберегти себе від зайвих витрат та розчарувань.

Правильно обирайте ігрові автомати

Основні моменти на які варто зважати:

віддача автомата — цей процент не повинен бути менш як 94%;

звертайте увагу на наявність джекпоту. Подібна опція збільшить шанси на отримання врешті решт виграшу;

обирайте топові слоти. Чим більше гравців його обирає, тим вищі шанси виграти, адже RTP розраховується входячи з декількох сотень тисяч обертань.

Обов’язково пробуйте, як працює обраний слот, для початку в демо-режимі, лише потім на гроші.

Більшість онлайн-казино пропонує щедрі бонуси та рекламні акції, такі як вітальні бонуси, безплатні обертання та кешбек винагороди. В Україні діє кілька законів про азартні ігри, наприклад Закон про азартні ігри 2004 року, який регулює азартні ігри в Інтернеті в країні. Перш ніж грати, гравці повинні переконатися, що вибране ними казино ліцензовано та регулюється урядом. Джерела: https://www.gc.gov.ua/ та https://minjust.gov.ua/m/azartni-igri-v-ukraini-scho-varto-znati-gromadyanam.

Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021 року, видана ТОВ "БК "ФАВБЕТ" на підставі Рішення КРАІЛ від 05.04.2021 року за №137 із змінами та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022 року, видана ТОВ "БК "ФАВБЕТ" на підставі Рішення КРАІЛ від 13.12.2022 року за № 433