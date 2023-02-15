Азербайджанський бізнес допоміг порятунку з Бахмута та Соледара

Новий транспорт волонтерам придбали за гроші небайдужих підприємців.

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10 лютого волонтери фонду "Відродження України", котрий є партнером азербайджанського телеграм-каналу AZfront, вирушили в рейс для доставки гуманітарної допомоги та евакуації населення з прифронтових селищ України на новому транспорті. Представники бізнесу — азербайджанці, що багато років працювали в Харкові та Дніпрі — допомогли придбати машини на заміну тим, що були втрачені під час російського обстрілу 13 січня.

Новий автотранспорт вже працює, рятуючи життя українців. Днями автівки, кожна з яких має великий відсік для вантажів та 5 пасажирських місць для евакуації, вирушили у перший рейс — до міста Ізюм, звільненого від російської окупації у вересні. Машини розвозять гуманітарку та допомагають евакуйовувати мирних жителів у супроводі співробітників Головного управління Нацполіції Харківської області. В першому рейсі автотранспорт був завантажений продуктовими пакетами загальною вагою 1 т, також придбаними на кошти азербайджанських бізнесменів, повідомляє AZfront.

На відео, наданому волонтером Ігорем Шитиковим, знято, як полковник поліції Марков В.В. розвозить продовольчу допомогу мешканцям Ізюму.

Внаслідок російських ракетних обстрілів 13 січня благодійна організація "Відродження України" втратила транспорт, на якому волонтери розвозили продовольство та вивозили людей із зон бойових дій у Харківській та Донецькій областях. Волонтери фонду допомагали мирним мешканцям у найгарячіших точках, зокрема, вивозили людей з Соледара та Бахмута. Як повідомив після обстрілу представник фонду Ігор Шитиков, ситуація була дуже напруженою і передбачалолся, що лишиться такою до кінця місяця. "Ми втратили останній бусик, на якому розвозили гуманітарку", — повідомив волонтер телеграм-каналу AZfront.

Після цього AZfront звернувся до азербайджанських бізнесменів, які до війни мали бізнес в Україні.

"Ми сповістили їх про ситуацію, надали відео та фотографії того, чим займаються волонтери цієї організації. На наше звернення відгукнулася низка ділових людей, які багато років прожили в Україні, тримали ресторани та інші бізнеси у Харкові та Дніпрі, а з початком війни перебралися до Баку чи Стамбула. Завдяки їхній чуйності вдалося зібрати кошти, на які "Відродження України" придбало новий автотранспорт, а також оплатити 10.000 наборів гуманітарної допомоги", — розповіли активісти.