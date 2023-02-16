Екс-глава правління ОГХК звернувся до журналістів і спростував усі звинувачення на свою адресу

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Екс-голова правління ОГХК Владислав Іткін назвав причиною появи дискредитаційної інформації щодо нього невдалі спроби тиску з боку першого заступника голови ФДМ Дмитра Клименка з вимогою відмовитися "за власним бажанням" від виконання обов'язків голови правління ОГХК. Про це йдеться в заяві посадовця держпідприємства для ЗМІ, передає "Апостроф".

"Оскільки ані суб’єктивних, ані об’єктивних підстав для подібного кроку не було, я відмовився від такої "пропозиції", — зазначає він.

За його словами, йому було вручено для ознайомлення проєкт аудиторського висновку, "який не можна сприймати інакше, ніж поспіхом зліплену з порушенням аудиторських процедур і методів економічного аналізу фальшивку".

"Уся ця "аналітика", "висновки" та сфабриковані на їх основі звинувачення на мою адресу є такими, що не відповідають дійсності, економічній ситуації та стану справ на ОГХК", — пише Владислав Іткін.

Не дочекавшись завершення терміну, необхідного для ознайомлення та надання відповіді до висновків аудиту, який встановлено самим Фондом і який спливає 1 березня 2023, — було видано наказ про звільнення посадовця, про який він дізнався із новин у ЗМІ.

"Окрім того, що в такий спосіб було порушене законне право правління компанії на надання офіційних вичерпних відповідей по суті неправдивих звинувачень, мене, як керівника підприємства, також було позбавлено можливості публічно захистити свою правоту на основі документальної інформації та виробничої статистики ОГХК", — пише він.

Владислав Іткін наголосив, що "аудиторська" інформація про господарсько-економічну діяльність ОГХК, яку було вкинуто у ЗМІ із посиланням на анонімні джерела у ФДМ, — є "неправдивою, спрямованою на дискредитацію та заміну правління ОГХК в кон’юнктурних інтересах окремих посадових осіб Фонду держмайна".

На його думку, факти вказують на те, що кадрові ротації на ОГХК відбулися, не в останню чергу, через те, що 2022 титанова сировина поставлялася винятково на ринки Європи, Азії та Америки, без жодного відправлення до рф та без "відкатних" схем, хоча в минулі роки частка поставок до рф сягала 40% і вище.

"Ми були надійним партнером US Embassy Kyiv в питаннях щодо протидії компаніям і офшорним мережам, які намагалися підтримувати ВПК росії та порушувати санкції. Очевидно, що подібні цілі, навіть незважаючи на річницю війни, поділяють ще далеко не всі… Хочу сказати, що я пишаюся результатами роботи ОГХК та її підрозділів у самий складний період історії нашої компанії та країни!", — підсумував Владислав Іткін.

Наостанок він висловив сподівання, що майбутній ТОП-менеджмент ОГХК докладе зусиль до подальшого розвитку, збільшення капіталізації, підвищення рентабельності та переорієнтації компанії на американський і європейський ринки титанової продукції.