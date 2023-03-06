Майбутнє вже сьогодні. Архітектурне бюро IK-architects представило проект відбудови Харківської гімназії

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Від початку повномасштабної війни в Україні через російську агресію пошкоджені чи зруйновані близько 3 тисяч закладів освіти. Попри те, що окупанти й далі нищать школи, університети та критичну інфраструктуру, в Україні вже активно відбувається процес відновлення. Люди й бізнес донатять на відбудову будівель, а архітектори пропонують найбільш оптимальні та функціональні проєкти для швидкого та якісного відновлення пошкодженого майна.

Один із таких — проєкт відбудови Харківської гімназії №47 VILNA School, який запропонувала команда архітектурного бюро IK-architects.

Чому це важливо?

Україна вже рік живе в умовах повномасштабної війни. Однак, не припиняє розвиватися й вдосконалюватися. Особливе місце тут займає освіта, адже діти повинні продовжувати навчатися навіть в укриттях і під час повітряних тривог. Саме тому потрібно забезпечити учнів всім необхідним, щоб вони могли й надалі здобувати освіту та відвідувати уроки.

Засновниця та головний архітектор бюро IK-architects Катерина Ярова разом з командою запустили проєкт VILNA School, мета якого — розробити ідеї та їх втілення для навчальних закладів, які були пошкоджені чи зруйновані через російську агресію. При цьому запропонувати абсолютно нові варіанти для відбудови — більш функціональна та раціональні.

"Один з важливих критеріїв повернення людей до рідних міст — можливість вчитися дітям. Саме тому ми в IK-architects створили проєкт відбудови школи, який допоможе переосмислити і змінити підхід до проєктування навчальних закладів. Діджиталізація, нові тенденції та реалії диктують нові правила формування шкіл та університетів. Ми врахували кожен із аспектів і запропонували свій варіант для відбудови Харківської гімназії. Сподіваємося, що згодом зможемо масштабувати проєкт і на інші заклади", — зазначила Катерина Ярова.

Ідея відбудови

Символічно архітектурне бюро IK-architects присвятило пілотний проєкт Харківському ліцею №47, адже сама команда із Харкова. Цей навчальний заклад постраждав від ракетної атаки 4 липня і зараз потребує відновлення.

Розробляючи концепцію VILNA School, IK-architects врахували масштаб руйнувань, розміщення навчального закладу, його функціональне призначення. Після детального аналізу команда запропонувала власне бачення відбудови ліцею. Він має складатися з декількох блоків: навчального, адміністративного, спортивного, медичного, їдальні та рекреаційного ядра.

Школа майбутнього — яка вона?

Загалом школа має площу понад 8000 кв.м і складну структуру з внутрішнім open-space — комунікаційним простором, амфітеатром, артіумом, оснащена затишними внутрішніми двориками. Зовні гімназія має оздоблення з дерев'яною рейкою, яке поєднується з лісопарком поряд.

Тут розташовані навчальні та спецкласи, медичний пункт, актова зала, шкільний театр, open-space для вчителів з окремими боксами для проведення віддалених занять, багатофункціональна спортивна арена, шкільний театр, гімнастична та медіа студія, музичні, художні та трудові класи. Окрім цього, класи інформатики, хімії та біології мають сучасне лабораторне обладнання, щоб навчання було більш цікавим та захоплюючим. Окремо варто відзначити спортивний блок з футбольним полем, ареною, баскетбольним майданчиком та трибунами для вболівальників. Також в гімназії є пандуси, ліфт і класи, які за площею передбачають наявність місць для навчання дітей з інвалідністю чи маломобільних груп населення.

Окрім цього, спроєктовані їдальня, відкритий амфітеатр, бібліотека з онлайн-центром та простором для зустрічей, вчительська, універсальна аудиторія, яка моделюється залежно від потреб, ігрові зони та зони відпочинки.

"Наша команда пропонує переосмислити навчальний заклад і створити мультифункціональний простір. Місце, де у вечірній час чи в вихідні можуть проводити воркшопи, зустрічі, приходити в кафе чи займатися в спортивному залі. Ми проаналізували потреби населення і визначили, що простір можна використовувати по-різному залежно від часу", — коментує Катерина Ярова.

IK-architects також врахували виклики часу. Навчальний заклад обладнаний бомбосховищем для безпечного навчання. На даху встановлені сонячні батареї, які покривають потреби навчального закладу. LED-освітлення змінюється протягом дня згідно з циркадними ритмами людини. А 52% будівельних матеріалів підлягають переробці.

Проєкт відбудови Харківської гімназії №47 — тільки перший у масштабних планах VILNA School. Він відображає заклад освіти, який відповідає змінам часу та потребам дітей.

Про команду

IK-architects — архітектурне бюро, яке спеціалізується на архітектурному проєктуванні та дизайні інтер'єрів приватних та комерційних приміщень. Команда вже реалізувала понад 80 проєктів в Україні, в Європі та США. Проекти IK-architects потрапили в шорт-лист міжнародних конкурсів Active House.

Засновниця та головна архітекторка — Катерина Ярова. Член національної спілки архітекторів України, Асоціації Active house в Україні, Асоціації професійних дизайнерів Великої Британії SBID. Входить в топ 10 молодих архітекторів України.