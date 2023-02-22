"Орлята" і "Рух перших". Як Росія стрімко "перекодовує" українських дітей

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Після повномасштабного вторгнення тисячі українських дітей опинилися під контролем росіян, — частину з них вивезли на територію РФ, з іншими працюють на окупованих територіях України. Вже очевидно, що Росія намагається використати молоде покоління українців, щоб вирішити власні проблеми з демографією та нестачею мобілізаційного резерву. Проте, щоб це було можливо, дітей треба зробити лояльними до РФ, перевчити згідно з російською пропагандою. Або як кажуть вже самі росіяни, — "перекодувати". Як окупанти намагаються це провернути, розібрали в аналітичній статті Центру стратегічних комунікацій від Міністерства культури та інформполітики України.

Як відомо, щонайменше 6 тисяч дітей вивезли з України до Росії, де їх перевиховують, а з деякими вже навіть проходять військовий вишкіл.

Крім того наприкінці січня в Росії ухвалили рішення щодо запровадження стратегії молодіжної політики до 2030 року, згідно з якою заплановано взяти під контроль російської держави всю позашкільну систему дитячого виховання. Так, усі творчі гуртки на території РФ та в окупованих районах України мають увійти в систему "Загальноросійського громадсько-державного руху дітей та молоді — "Рух перших". Ця система має особливість, — вона має залучати до позакласної роботи з дітьми "ветеранів СВО" та "героїв Росії". Експерти Центру національного спротиву вважають, що "Рух перших" є подібним до Комсомолу і має ознаки тоталітарного культу. Примітно, що не забули і про молодших українців, — для них створили рух "Орлята". Якщо порівнювати з реаліями СРСР, то "Рух перший" подібний до піонерського руху, а "Орлята", — до жовтенят.

В школах на окупованих територіях України вже йде пряма агітація до вступу в "Орлята", "Рух перших", "Юнармію"; з дітьми проводять пропагандистські заняття, на яких колаборанти, російські депутати та загарбники "зомбують дітей", розповідають, як добре жити в Росії та як погано в Україні.

Так, російський депутат Кастюкевич розповідав дітям Генічеська: "Це історія, яку не вчили в Україні. У школах навмисно оминали звірства фашистів, бо треба було героїзувати таких нелюдів, як Бандера та Шухевич".

А гауляйтер Мелітополя Галина Данильченко мало не порівнювала українців з гітлерівцями: "І сьогодні ми не лише згадуємо жертв фашизму, але й розуміємо, з ким ведемо боротьбу сьогодні, коли наші земляки продовжують гинути від рук нацистів. Боротьбу, яка врятує наших дітей та онуків від фільтрації божевільних українських націоналістів".

Крім того, окупанти намагаються і "підкупити" дітей. Представники російської влади показово допомагали дітям, виконували їх бажання на Новий рік задля піару, також бойовики "ДНР"-"ЛНР" і російські військові роздавали дітям в школах цукерки, щоб скласти про себе добре враження.

Журналіст Максим Грабовський, який раніше працював на ТБ в Маріуполі, розповідає: "Особисто мене емоційно зачепила історія про окупантів, які приходили у школу доньки моїх знайомих та роздавали дітям цукерки. І потім ця дівчинка в телефонній розмові сказала: "А от українські військові нам цукерки не носили…"

Наразі очевидно, що масова мілітаризація загарбниками українських дітей, брехня, пропаганда та маніпуляції, — все це демонструє, що російський фашизм не пропагандистське кліше, а реальна загроза, що стоїть перед Україною та світом.