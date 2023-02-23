БРСМ-НАФТА: "Мотивований і згуртований персонал — наш головний актив"

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БРСМ-НАФТА досягає високих результатів у бізнесі та соціальних проектах завдяки згуртованому і мотивованому персоналу. Над цим працює HR підрозділ компанії. Про це в інтерв’ю виданню "Новое время" розповіла Марина Лаврінець, директор департаменту з управління персоналом АЗК БРСМ-Нафта.

Вона наголосила, що працівників і компанію об’єднують спільні цінності — ставлення до клієнта, командна робота, стабільний розвиток, інноваційність. Під час працевлаштування кандидатів велику увагу приділяють саме особистим якостям.

"Для того, щоб наш майбутній співробітник чітко розумів свою роль в компанії, моє завдання в спілкуванні з ним – прозоро, чесно, відкрито донести до нього всі аспекти роботи, а також мотивувати заробітною платою та соціальними гарантіями. У результаті в нас, як правило, чудово складається пазл. Коли я бачу, що кандидат у чомусь не дотягує за професійними якостями, але це енергійна, цілеспрямована людина з іскоркою в очах та відкритою душею – ми обов'язково даємо йому шанс, причому незалежно від віку. Такі люди нам завжди потрібні!", — Марина Лаврінець.

БРСМ відома серед роботодавців як прогресивний центр навчання працівників. У процесі роботи всі співробітники, в тому числі керівний состав, регулярно проходять навчання і підвищують навички. Завдяки цьому в компанії дійсно працюють "професійні ліфти" — оператор АЗС може "дорости" до територіального і регіонального директора.

"Компанія завжди рада підтримати прагнення своїх співробітників до розвитку. Я сама часто звертаю увагу на наш персонал, коли заїжджаю на заправку як клієнт: якщо бачу, людина працює щиро, з душею, і мене обслужили на високому рівні, то я запам'ятовую ці нюанси і намагаюся відкрити цьому співробітнику шлях до подальшого зростання в компанії", — сказала Марина Лаврінець.

Ще один фактор, який об’єднує колектив БРСМ — допомога захисникам України у боротьбі з агресором. Цієї зими бійцям 645 було передано комплектів теплої форми загальною вартістю понад 3 млн грн. З першого дня війни мережа безкоштовно надала 700 тис. літрів пального для автівок військових, волонтерів, критичних служб.

Як повідомила Марина Лаврінець, тепер мета благодійного фонду "БРСМ" — зібрати 5 мільйонів гривень на військове спорядження весна-літо: "Взуття, одяг, виготовлені з дотриманням усіх стандартів і вимог. Наближаємо перемогу разом і дякуємо усім небайдужим, хто долучається до збору коштів – цінуємо кожен вклад".