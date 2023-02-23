Холдинг TECHIIA заперечив звинувачення і заявив про готовність до будь-яких перевірок

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Відповідну заяву 23 лютого холдинг розмістив на офіційному сайті. Вона стала реакцією на інформаційну атаку, в якій згадується петиція з вимогою накласти санкції на компанії, що підтримують російський бізнес в Україні. У TECHIIA категорично заперечили будь-яку співпрацю з російськими компаніями чи та заявили про відкритість до перевірок.

"З 20 лютого деякими українськими медіа та телеграм-каналами пройшла чергова хвиля публікацій, замовники якої хочуть завдати шкоди репутації холдингу TECHIIA. Заявляємо офіційно: холдинг TECHIIA не має і не буде мати жодних намірів стосовно взаємодії із компаніями, які мають бізнес в рф. TECHIIA готовий до будь-яких перевірок і відкритий до співпраці із державними органами", – йдеться у заяві холдингу.

Хвиля публікацій, про яку йде мова, зʼявилася після офіційної відповіді на електронну петицію до Президента України. Авторка петиції вимагає накласти санкції на компанії, що пов’язані з державою-агресором і підтримують російський бізнес в Україні. На думку авторки петиції, до повʼязаних юросіб потрібно включити холдинг TECHIIA.

"TECHIIA не співпрацює з компаніями, які повʼязані з державою-агресором. Одразу після повномасштабного вторгнення компанії холдингу припинили будь-яку співпрацю з юридичними та фізичними особами з рф та рб. А паралельно ми активно підтримуємо ЗСУ – сума допомоги від нашої ГО "Фундація Течія" та особистих внесків уже понад $62 млн. Звинувачення в петиції грунтуються на замовних текстах у кількох медіа. Ми готові до будь-яких перевірок, щоб захистити свою репутацію", – коментує Олег Крот, керівний партнер холдингу TECHIIA.

Авторка петиції, яка згідно з розслідуванням "Апостроф" є представницею компанії з ринку беттінгу, закликає накласти санкції на TECHIIA. Свою позицію вона аргументує рядом однакових публікацій у ЗМІ, які мають ознаки замовності.

У січні згадана петиція набрала необхідну кількість голосів, а нещодавно зʼявилася офіційна відповідь Президента України. Він доручив Премʼєр-міністру України опрацювати питання з петиції та вжити необхідних заходів. За словами TECHIIA, їхній офіс перевірили детективи з Бюро економічної безпеки.

"У пʼятницю в офіс холдингу з перевіркою прийшли детективи з Бюро економічної безпеки (БЕБ). Ми були максимально відкритими та співпрацювали з правоохоронцями, надали все, що їм було необхідно. За результатами перевірки правоохоронці не знайшли жодного доказу, який би підтверджував звинувачення, вказані в петиції", – йдеться у заяві холдингу.