Топові пісні для плейлиста кожного українця

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Упродовж цілого року війни зірки української естради записують оригінальні пісні на цю тему. Кожен виконавець підтримує державу, армію, населення та тих, хто змушений був покинути свої будинки. Тому більшість пісень саме про війну, адже вони дають мотивацію продовжувати жити, розвиватися і працювати, поки інші боронять країну.

Особливо впізнаваним та актуальним український контент став після перемоги українського гурту Kalush Orchestra на Євробаченні 2022 року. Кожна Українська пісня просякнута духом повстання та боротьби за незалежність. Деякі відрізняються позитивними емоціями та радісними зауваженнями. Кожен українець має знати великий набір пісень, щоб ідентифікувати себе як патріот.

Анна Трінчер та Positiff – "Який ти козак"

Нова пісня, що вийшла восени 2022 року. Весела, позитивна, цікава пісня, що додає позитивних емоцій, відразу стала популярною в Tik-Tok та Instagram. Запальний мотив, що запам'ятовується, спрощує її вивчення, до того ж слова пісні також відрізняються простотою. Після такого прослуховування, кожен запам'ятає пісню на довгий період.

CHEEV – "Мрієшся"

У 2021 році виконавець випустив пісню "Гарно так", яка і була його візитною карткою. Але за місяці після початку повномасштабної війни ця пісня заграла по-новому. Артист дуже радий цьому і найближчим часом планує випустити щось нове.

Пісня "Мрієшся" була написана за мотивами фільму "Початок", де сни мають безліч рівнів. Основна ідея така, що іноді у кошмарах уві сні набагато легше перебуває і адаптуватися, ніж у суворій реальності, але до неї все рівно потрібно повертатись.

KOLA – "Біля серця"

Лірична композиція "Біля серця" стала чудовим помічником для тих, хто знімає короткі відео. Суть пісні у переживаннях дівчини, яка чекає на свого хлопця з війни. Трек як ніколи на часі, коли сотні тисяч українських солдат воюють.

Де знайти слова пісень?

Величезна кількість треків представлена на розгляд на сайті pesnihi.com, де є тексти з перекладами різними мовами. Майданчик є чудовим помічником для тих, хто з першого разу не почув слова, але хоче дізнатися про їх точну суть. Кожен бажаючий може додати текст пісні у спеціальній формі.

Пошук треків відбувається за алфавітом, вказуючи назву пісні чи виконавця. Кожна пісня є власністю автора, а тексти представлені виключно для ознайомлення. Постійне додавання нових треків дозволить розширити базу даних та збільшити кількість пропонованих на розгляд текстів.