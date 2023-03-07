Старт ювілейного, п'ятого сезону премії L'ORÉAL — UNESCO "Для жінок у науці"

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Відповідно до оприлюдненого дослідження UNESCO, попри зростання кількості жінок, які обирають науку своєю професією, вони й досі становлять не більше 33% серед усіх науковців світу. Із часів заснування Нобелівської премії, з 1901 року, 61 премію вручали жінкам, 894 — чоловікам. Через російське вторгнення науковці України були вимушені покинути власні домівки, втрачали місце роботи. Тому підтримка жінок у науці, які змалку стикаються з гендерними стереотипами, є вкрай важливою для відбудови України.

Високо цінуючи наукове пізнання й гендерну рівність, Фундація L’Oréal спільно з UNESCO започаткували в 1998 році програму "Для жінок у науці", яка спрямована на зміцнення позицій жінок у науці, підтримку провідного наукового досвіду і сприяння талановитим жінкам-науковицям у визнанні, на яке вони заслуговують.

З метою підтримати науковий потенціал в Україні премія L'Oréal — UNESCO "Для жінок у науці" організовується в Україні з 2018 року. У 2023 році українська премія реалізується вже п’ятий рік поспіль і є частиною глобальної програми L’Oréal — UNESCO "Для жінок у науці", яка цьогоріч відзначає 25-річчя. Мета премії — підтримати й відзначити талановитих жінок-науковиць і заохотити молодих жінок обирати наукові професії та допомагати їм у їхній кар’єрі.

З 6 березня до 31 травня 2023 року включно триватиме збір заяв через спеціальну онлайн-платформу https://www.forwomeninscience.in.ua/. До участі запрошуються громадянки України віком від 18 до 40 років, які професійно проводять наукові дослідження в галузі STEM (наука, технології, інжиніринг та математика), мають науковий ступінь, публікації в журналах, що індексуються в міжнародних наукометричних базах Scopus та/або Web of Science, та є соціально активними у популяризації науки. Їх інформування про правила програми буде здійснюватися на платформі.

Кожну заяву оцінюватиме незалежне журі програми, до складу якого входять експерти та експертки з різних галузей науки. Членами журі премії є провідні науковці України, які є визнаними фахівцями у STEM-галузях.

Наступним етапом премії стане відбір поважними членами журі десяти фіналісток для участі у співбесідах у вересні 2023 року та оголошення трійки переможниць у листопаді 2023 року. Про спосіб та місце оголошення буде повідомлено окремо на сторінці Facebook https://www.facebook.com/lorealukraine та на офіційному вебсайті компанії https://www.loreal.com/uk-ua/ukraine/.

Кожна лауреатка отримає грошову премію в розмірі 200 000 (двісті тисяч тисяч) гривень після відрахування обов’язкових платежів та зборів, яка може бути використана переможницями на власний розсуд.

"Наукова діяльність, як і поезія, чудова тим, що дозволяє творити, жити і вільно дихати у царині свободи. Тому поновлення премії в такі складні для України часи є свіжим подихом життя та гаслом підтримки науки" — зазначає співголова журі премії Сергій Васильович Комісаренко, Академік-секретар Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України, директор Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України.

Від самого запровадження програми "Для жінок у науці" у 1998 році понад 4100 талановитих молодих жінок-науковиць, серед яких кандидатки наук та аспірантки, здобули визнання й підтримку в 110 країнах, а п’ять отримали Нобелівську премію.

Партнери — Національна академія наук України, Центр "Розвиток Корпоративної Соціальної Відповідальності" та ініціатива "Дівчата STEM".

Світові потрібна наука, а науці потрібні жінки!

Про компанію L'Oréal

L’Oréal понад 100 років присвячує себе красі. В унікальному портфоліо компанії — 35 всесвітньо відомих брендів, таких як Garnier, La Roche Posay, Lancome, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani, Kerastase та інші. Виручка Групи від реалізації в 2022 році становить 27,99 млрд євро, а в її штаті по всьому світу працює 85 400 осіб.

Соціальна місія компанії L'Oréal, спрямована на вирішення важливих для суспільства питань, є частиною ДНК її корпоративної відповідальності. 12 жінок-науковиць отримали премію в межах програми "Для жінок у науці" з 2018 року. 164 жінки здобули професію перукарки завдяки загальноосвітній програмі "Краса для всіх" з 2017 року. 200 000 гелів для санітарної обробки було доставлено під час пандемії COVID-19 у 2020році. З початку війни Росії проти України компанія забезпечила українців 600 000 засобів для гігієни та планує доставити ще 250 000 од. у 2023 році.

Про Фундацію L’Oréal

Фундація L’Oréal здійснює свою діяльність в інтересах жінок у всьому світі та підтримує їх у досягненні їхніх цілей у двох основних сферах, що лежать в основі ДНК Групи: наукові дослідження та інклюзивна краса.

Створена в 1998 році та очолювана Фундацією L'Oréal у партнерстві з UNESCO, премія "Для жінок у науці" спрямована на підвищення рівня представленості жінок у галузі науки і ґрунтується на тому, що світові потрібна наука, а науці потрібні жінки.

Про UNESCO

Від самого початку роботи в 1945 році UNESCO — Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури — працює над створенням умов для діалогу між цивілізаціями, культурами і народами на засадах поваги до загальнолюдських цінностей. Місія UNESCO полягає у сприянні зміцненню миру, подоланню бідності, сталому розвитку та міжкультурному діалогу із застосуванням свого чималого досвіду в галузі освіти, науки, культури, комунікації та інформації. UNESCO сприяє розвитку наукових досліджень та експертних знань у країнах, що розвиваються. UNESCO підтримує міжнародну наукову співпрацю і діє спільно з партнерами на глобальному, регіональному та національному рівнях через національні та регіональні бюро на усіх континентах.

"Цей пресреліз не є пропозицією з продажу або запитом пропозиції з купівлі акцій L'Oréal. Якщо ви бажаєте отримати більш детальну інформацію про L'Oréal, будь ласка, див. офіційні документи, зареєстровані у Франції регулятором фінансової діяльності компаній (Autorité des Marchés Financiers), також доступні англійською мовою на нашому вебсайті www.loreal-finance.com.

Цей пресреліз може містити прогнозну інформацію. Хоча компанія вважає, що ці заяви базуються на обґрунтованих припущеннях на дату публікації цього пресрелізу, вони за своєю природою схильні до ризиків і невизначеностей, які можуть призвести до розбіжності між фактичними цифрами і тими, які вказані або запропоновані в цих заявах".