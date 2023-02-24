Гендиректор "Південноукраїнської" АЕС живе в будинку одного з найбільших підрядників АЕС, — розслідування

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Генеральний директор Південноукраїнської АЕС Ігор Полович проживає в будинку, що належить власниці компаній, які виконували роботи та постачали продукцію на АЕС на суму понад 500 млн гривень, повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на розслідування місцевих журналістів.

Журналісти з’ясували, що Ігор Полович, незадовго після свого призначення на посаду оселився у приватному будинку, власницею якого є Анастасія Ясеницька.

"РБК-Україна" пише, що за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб Анастасія Ясеницька є бенефіціаром 7 компаній серед яких ПАТ "Юженергобуд", ТОВ "УМР Гідроенергобуд", ТОВ "Вознесенський гранітно-щебеневий завод", ТОВ "Бранден", ТОВ "Енергопромбуд" та інших.

Ці компанії, відповідно до інформації з системи "Прозорро" протягом 2021-2022 року отримали підрядів у Південноукраїнської АЕС на загальну суму понад 500 млн грн, пишуть журналісти. "РБК-Україна" зазначає, що замовником робіт виступала Південноукраїнська АЕС та відокремлений підрозділ Атомпроектінжиніринг ДП "НАЕК "Енергоатом". Всі закупівлі прийшлись на час, коли ПАЕС очолював Ігор Полович, зазначають у ЗМІ.

В таких діях журналісти вбачають порушення антикорупційного законодавства, а саме використання директором АЕС своїх службових повноважень з метою отримання неправомірної вигоди та створення реального конфлікту інтересів, що є Корупційними кримінальними правопорушеннями відповідно до Кримінального кодексу України.

Південноукраїнська АЕС є однієї з найбільших АЕС України, потужністю 3000 МВт. Південноукраїнська АЕС входить до складу ДП "НАЕК "Енергоатом", що є оператором чотирьох українських АЕС та виробляє понад 50% всієї електроенергії в Україні. НАЕК "Енергоатом" з 2021 року очолює Петро Котін.