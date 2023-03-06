Meest China стала переможцем премії Ukrainian Business Awards 2022 року

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Meest China – українська логістична компанія, яка вже більше 8 років займається викупом та доставкою товарів із Китаю в Україну. За допомогою Meest China можна купувати товари на внутрішніх китайських маркетплейсах, таких як Taobao, Tmall, 1688. Перевагою покупки на цих маркетплейсах є низька вартість товаріві можливість покупки напряму у постачальника з доставкою на власний склад Meest China в Китаї.

З початку повномасштабного вторгнення Meest China першою відновила доставку з Піднебесної. І навіть запустила нові напрямки для клієнтів, які були змушені переїхати в інші країни. Замовити доставку товарів з Китаю тепер можна також до Польщі, Німеччини, Румунії, Угорщини та Словаччини.

Meest China допомагає купувати товари безпосередньо у китайських виробників з перевіркою та підтримкою у Китаї. Компанія має власний великий склад в Гуанчжоу. Перед відправкою можна замовити додаткові послуги, такі як перевірка товару, посилена упаковка, фотозвіт, та найголовніше – консолідація (можливість об'єднати товари від різних продавців в одну посилку).

За допомогою Meest China можна відправити посилку з Китаю авіа транспортом, що буде максимально швидко (10-12 днів), або більш повільним, але економним способом — морем (55-60 днів). Тариф на доставку будь-яким транспортом можна розрахувати на сайті за посиланням. Доставка по країні отримувача відбувається популярними кур'єрськими службами доставки та вже включена до тарифу

Для комерційних вантажів Meest China здійснює доставку товарів з Китаю "під ключ", з митним очищенням та всіма необхідними документами для офіційного продажу товарів в Україні. Також можлива доставка в Україну комерційних вантажів не лише з Китаю, а й з Японії, Таїланду, Кореї та інших країн.

Не дивлячись на дуже складну ситуацію в країні, весь 2022 рік Meest China продовжувала активно працювати, доставляти товари з Китаю, впроваджувати нові послуги та надавати якісний сервіс усім клієнтам.

Meest China запустила об’єднану програму лояльності для клієнтів поштових посилок та комерційних вантажів. Доставляти товари з Китаю стало ще вигідніше, як для особистого користування, так і для бізнесу.

Частину прибутку, який отримує Meest China, компанія регулярно різними способами перенаправляє на допомогу ЗСУ . З перших місяців війни Міст Чайна налагодила доставку з Китаю необхідних товарів нашим бійцям: наколінники, плитоноски, одяг, спальні мішки, намети, аптечки, турнікети для зупинки крові та багато іншого. Також Meest China за активного сприяння співвласника та акціонера В’ячеслава Лисенка періодично закуповує та передає необхідну техніку для української армії.

Meest China приклад сервісного, клієнтоорієнтованого бізнесу, що постійно розвивається та вдосконалюється, головною цінністю якого є люди.

Генеральний директор Meest China Михайло Лимар та весь колектив Meest China висловлюють велику вдячність за визнання та відзнаку досягнень компанії Meest China у 2022 році. А також дякують усім клієнтам, які продовжують користуватися послугами компанії, підтримують економіку і тим самим вносять свій вклад у наближення перемоги! Це наша спільна відзнака!