В Україні назвали новинний телеграм-канал, що повністю дотримується журналістських стандартів

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В Україні з'ясували, як функціонують та завойовують аудиторію телеграм-канали-мільйонники. Про це йдеться в дослідженні Українського інституту медіа та комунікації, до якого були включені топ-10 неінституціоналізованих (таких, що не створені редакціями традиційних і онлайн-медіа) каналів відповідно до рейтингу TGStat станом на 19 вересня 2022 року. Зокрема: "Труха. Украина", "Украина Сейчас", "Украина Online", "Инсайдер UA", "Реальная Война", "Всевидящее ОКО", "Телеграмна служба новин", "Top News", "Боже, яке кончене!" та "Ukraine NOW".

Автори дослідження зазначають, що аудиторія українських телеграм-каналів суттєво зросла після повномасштабного вторгнення. За результатами соціологічного опитування, проведеного КМІС у грудні 2022 року на замовлення Українського інституту медіа та комунікації, 63,3% українців почали читати телеграм-канали для отримання новин після 24 лютого 2022 року. До повномасштабного вторгнення телеграм-канали читали 35,9% українців.

Зокрема до десятки найбільш важливих для українців телеграм-каналів увійшли "Труха. Украина", "Новини України | Війна", "Zelenskiy / Official", "ТСН новини/TCH.ua", "Украина Online", "Украина 24/7", "Лачен пише", "Україна 24", "Ukraine NOW", а також місцеві телеграм-канали.

Згідно з результатами аналізованої вибірки неінституціоналізованих телеграм-каналів, більшість каналів хоч і не поширювали відвертих фейків, але достовірність і походження багатьох повідомлень були сумнівними.

Професійних стандартів, зокрема стандарту достовірності, цілком дотримувався лише канал "Ukraine NOW", реалізацією якого займається Інститут когнітивного моделювання в кооперації з Міністерством цифрової трансформації. Решта каналів частково або зовсім не посилалися на джерела інформації. Наприклад, канал "Труха. Украина" посилався і наводив гіперлінки на джерела новинних повідомлень (здебільшого офіційних), але не робив цього, коли йшлося про відео із соцмереж.

Майже половина українців (45,2%) вважають, що телеграм-канали завжди публікують правду, тоді як не погоджуються із цією тезою 28%.

Разом із цим у дослідженні наголошується, що майже всі канали закликали своїх підписників довіряти лише надійним джерелам, а 8 з 10 каналів намагалися зробити подання новин привабливішим, супроводжуючи їх власними коментарями, часто емоційно забарвленою лексикою.

Також "Ukraine NOW" став єдиним телеграм-каналом із вибірки, який від початку був україномовним та жодного разу не поширював телесюжети з російського пропагандистського телебачення.

Автори дослідження вказують, що 6 з 10 досліджуваних каналів цілеспрямовано збільшували кількість підписників шляхом використання спеціальних програм або сервісів, наголошуючи на складнощах, з якими зіштовхуються мейнстримні медіа в конкуренції за аудиторію.

Також зазначається, що переважна більшість проаналізованих неінституціоналізованих українських телеграм-каналів є анонімними. І лише три канали: "Ukraine NOW", "Боже, яке кончене!" та "Труха. Украина", мають публічних та зрозумілих власників.

Дослідження "Як функціонують та завойовують аудиторію неінституціоналізовані новинні телеграм-канали українського сегменту" було презентоване в лютому 2023 року Українським інститутом медіа та комунікації. У дослідження були включені найбільші українські канали, не створені редакціями традиційних і онлайн-медіа, а також канали мейнстримних медіа.