Головні особливості блокчейну, про які повинен знати новачок

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Вже понад 10 років у світі використовується цифрова валюта. Найпопулярніша з них — біткоїн: декілька років тому курс біткоїна перевищував показник в 68 тис. доларів. Незалежно від типу криптовалюти, вона базується на технології блокчейну. Кожному новачку необхідно знати ключові особливості технології.

Блокчейн не може бути пошкодженим

На відміну від банківської системи, процеси в якій контролює керівництво, блокчейн функціонує завдяки ряду нодів. У кожного нода в системі є копія цифрового леджера, який перевіряється при транзакції. Якщо більшість інших нодів вважає її дійсною, то лише тоді вона додається до бухгалтерської книги.

Після додавання блоків транзакції ніхто не може повернутися, видалити чи змінити блок. Таким чином, система захищена від впливу, а всі дії прозорі.

Децентралізація

Як зазначено вище, блокчейн не потребує керуючого органу. Це ключова особливість технології. До неї можна отримати доступ з інтернету та зберігати свої активи. Мова йде не тільки про криптовалюти, але й про різноманітні цифрові активи: документи, контракти тощо. Це дуже корисно, адже:

● система працює безвідмовно;

● для збереження інформації не потрібно покладатися на сторонніх осіб;

● неможливість пошкодження;

● відсутність третіх осіб (додаткова безпека);

● неможливість шахрайства;

● прозорість для кожного учасника.

Технологія неодноразово доводила свою актуальність у сучасному світі.

Підвищена безпека

Через відсутність централізованого керування ніхто не зможе змінити дані на свою користь. Шифрування здійснюється за допомогою криптографії. Це дуже складний математичний алгоритм, який діє як захисний екран проти будь-яких атак.

Кожен із видів даних чи операцій має індивідуальну ідентифікацію. Підробити такі дані практично неможливо, адже вони перевіряються сусідніми блоками на автентичність.

Швидке регулювання процесів

Сучасні банківські системи досить повільні. Деякі транзакції перевіряються системою кілька днів. Крім того, розрахунки можуть бути пошкоджені. З блокчейном такого не трапляється. Користувачі можуть здійснювати транзакції набагато швидше та економити свій час.

Цей зручний спосіб освоїли всі, хто працює чи відпочиває за кордоном. Якщо використовувати банки для переказів за кордон, доводиться переплачувати за комісію, а питання швидкості переказу можуть бути надто актуальними. Якщо гроші потрібні миттєво, то не можна розраховувати на банківський переказ, що триває кілька днів.

Не менш важлива особливість — смартконтракти. Вони дозволяють проводити розрахунки за будь-яким видом контракту. Причому процес дуже швидкий та не потребує участі сторонніх осіб.

На початку свого існування технологія блокчейну вважалася просто ажіотажем, про який скоро всі забудуть. Але тільки згодом суспільство змогло гідно оцінити всі його можливості та переваги. Технологія продовжує розвиватися та існувати, а перевагами блокчейну щоденно користуються мільйони жителів планети. Вищевказані особливості — це не єдині переваги. Але саме про них необхідно знати тим, хто вирішив займатися торгівлею криптовалют.