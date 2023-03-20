Cайт для пошуку роботи в IT сфері

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ІТ — один із найпопулярніших напрямків працевлаштування у 2023 році з можливістю віддалено отримувати високооплачувану оплату праці. Не потрібно витрачати час на дорогу, працевлаштуватись з будь-якої країни світу без прив’язки до локації. Сьогодні до найпопулярніших вакансій в ІТ входять: full-stack, java, python розробники, QA інженери, проєктні менеджери та рекрутери. Досвід та кваліфікацію є можливість отримати по завершенню онлайн курсів, стажування в профільних компаніях.

Розглянемо детальніше на прикладі Layboard.com як знайти вакансію в ІТ онлайн, який функціонал пропонує платформа та як зекономити час та фінанси на пошуку роботи онлайн.

Layboard.com — гнучка платформа для пошуку роботи в Україні, США, країнах Європи. До перегляду доступно понад 300 тисяч різнотипних вакансій, включаючи сферу ІТ. Є можливість сортування пропозицій в залежності від регіону роботи, графіку, досвіду та кваліфікації кандидата. Можливий підбір пропозицій в залежності від пропонованої оплати праці. Вакансії в ІТ передбачають пряму комунікацію з роботодавцем без взаємодії із посередником.

На платформі регулярно публікуються актуальні новини та тенденції з пошуку роботи як в Україні, так і за кордоном. Кандидат має можливість шукати роботу як пасивно (очікуючи зворотного зв’язку від рекрутерів), так і активно (публікуючи своє резюме в спеціалізованому розділі). Доступна форма для спрощеної реєстрації та вхід через обліковий запис Google. Також, користувачі можуть завантажити мобільний додаток для зручного перегляду пропозицій по працевлаштуванню з мобільного пристрою.

Layboard включає функціонал соціальних мереж, дозволяючи спілкуватись з іншими кандидатами на вакансії або чинними співробітниками, обговорити питання на форумах та отримати відповіді на ті питання, котрі не вдасться проговорити із майбутнім роботодавцем. Також, є можливість залишити свій відгук про компанію, допис або опубліковану новину. Роботодавці та посередники сортуються по рейтингу, що дозволяє забезпечити пошук роботи.

Ключова перевага платформи — можливість швидко та безпечно знайти роботу як в Україні, так і за кордоном. Доступні пропозиції для кандидатів із різним рівнем кваліфікації, досвідом та навичками. Найбільше вакансій для українців в Польщі, Німеччині та Англії. Для кваліфікованих кадрів у сфері ІТ (розробників, проєктних менеджерів та технічних рекрутерів) більшість вакансій передбачають віддалене оформлення.

Ключова перевага використання Layboard — простий, уніфікований та зрозумілий дизайн. Опосередкований користувач має змогу самостійно знайти необхідний розділ без звернення за сторонньою допомогою. Наявна рубрика популярних вакансій, що включає підрозділ "віддалена робота". Також, на головній сторінці можна дізнатись найпопулярніші вакансії на цю мить. При наявності додаткових питань користувачі мають змогу звернутись до адміністратора платформи або опублікувати своє питання на форумі.