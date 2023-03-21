Наближаємо перемогу над ворогом - благодійники передали спецобладнання для військових

Related video

Благодійний Фонд Едуарда Мкртчана замовив та придбав на одному із вітчизняних виробництв спеціальне обладнання для українських воїнів. Про це повідомляє пресслужба фонду.

В умовах сучасних бойових дій, коли активних зіткнень з противником стає дедалі більше, наші військові приділяють особливу увагу контрснайперській роботі. БФ Едуарда Мкртчана передав бійцям 81-ої окремої бригади, що входить до складу Десантно-штурмових військ ЗСУ, необхідне обладнання — 5 станин для кулеметів. Ними обладнають бронеавтомобілі, що беруть участь у бойових діях на Донеччині. Також наші десантники отримали 30 триног для кулеметів.

"Від початку повномасштабного вторгнення робота нашого Фонду була повністю спрямована на підтримку населення, що постраждало від вторгнення окупанта. Але ми не забуваємо і про підтримку та допомогу нашим військовим. Спільними зусиллями наближаємо нашу перемогу над ворогом", — розповідає засновник та меценат Фонду Едуард Мкртчан.

В позиційній війні на Донбасі таке обладнання є одним з найбільш потрібних на передовій. Такі установки ефективно використовують як засіб боротьби з ворожими снайперами, що підступно обстрілюють українські міста та села. Автоматична зброя, кулемет, що встановлений на спеціальному станку, забезпечує певну стійкість зброї, зручність її наведення і високу влучність стрільби по наземних і повітряних цілях та придатна до тривалого ведення безперервного вогню.

Благодійний Фонд Едуарда Мкртчана веде свою активну громадську діяльність ще з серпня 2021 року. Після 24 лютого діяльність Фонду була повністю спрямована на гуманітарну допомогу населенню. Ліки, продуктові набори, генератори та пічки для обігріву, будматеріали для відбудови пошкодженого в наслідок ворожих обстрілів майна протягом року передавали благодійники Фонду для громад Донеччини. Засновник і меценат Фонду Едуард Мкртчан наразі служить на сході України, захищаючи країну від ворога.