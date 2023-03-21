Гуманітарний хаб Харківської ТЕЦ-5 отримав нову партію медичного обладнання з Нюрнберга

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Сьогодні завдяки міжнародним партнерам і волонтерським зусиллям надійшла восьма партія медичного обладнання для Харківщини з Німеччини. Про це повідомив голова правління Харківської ТЕЦ-5 Олександр Мінкович.

"Восени минулого року завдяки українській діаспорі ми налагодили взаємодію з Нюрнбергом. Мер міста Маркус Кьоніг, співголова єврейської громади Нюрнберга Александер Ліссак, очільник Асоціації поріднених міст Нюрнберг-Харків Ант'є Ремпе, волонтери Раїса Трофименко у Нюрнберзі та Дмитро Кисельов у Харкові і багато інших людей, що вболівають за Україну, роблять усе можливе, аби поліпшити гуманітарну ситуацію на Харківщині. Важливим також є всебічне сприяння місцевої влади та персональної допомоги у всіх організаційних питаннях голови Харківської ОВА Олега Синєгубова", — зазначив Олександр Мінкович.

В межах сьогоднішньої частини нюрнберзької допомоги Гуманітарний хаб Харківської ТЕЦ-5 отримав кардіологічне обладнання, устаткування для ультразвукової діагностики, функціональні ліжка.

Невдовзі обладнання буде спрямоване до медичних установ Харківщини. До слова, наразі вже понад 15 лікарень регіону зміцнили свою матеріальну базу завдяки підтримці з Нюрнберга. Насамперед йдеться про ті районні та обласні заклади, що мали особливо гостру потребу в цьому.

З початку військової агресії Гуманітарний хаб ТЕЦ-5, що був створений за ініціативи БФ "Майбутнє – дітям", зумів акумулювати та передати мешканцям регіону понад 250 тонн різноманітних вантажів: від предметів повсякденного побуту і харчів до високоточного обладнання, що рятує життя маленьких та дорослих пацієнтів у лікарнях області.

Щодо партнерської допомоги з Німеччини, то загалом Гуманітарний хаб за період співпраці отримав 2 високоточні наркозно-дихальні апарати, 1 апарат УЗД та 1 апарат ЕКГ, понад 530 функціональних ліжок, 115 медичних шафок.