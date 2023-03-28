Українські бренди соків "Sandora" та "Садочок" виробляють в росії - ЗМІ

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За інформацією ЗМІ, продукція відомих українських сокових брендів "Sandora" та "Садочок" приховано виробляється в Російській Федерації, після чого під виглядом української реалізується на ринках Білорусі, Грузії та інших країн. Про це йдеться в матеріалі "Цензор.нет".

Внаслідок повномасштабного російського вторгнення у лютому 2022 року завод у с. Миколаївське Миколаївської області, який виготовляв продукцію відомих українських брендів "Sandora" та "Садочок", був зупинений, через що продукція цих марок надовго зникла з полиць українських крамниць, повідомляють журналісти.

Як зазначається в матеріалі "РБК-Україна", компанія PepsiCo, що володіє правами на торговельні марки "Sandora" та "Садочок", продовжує їхнє виробництво на заводі в Лебедяні у Липецькій області РФ, а потім продає готову продукцію на ринках Білорусі, Грузії, Казахстану та інших країн. Частина продукції виробляється навіть під українським штрихкодом.

Отже, кошти від продажу продукції оригінальних українських брендів "Sandora" та "Садочок", йдеться в матеріалі, йдуть в російський бюджет, що дає змогу Кремлю фінансувати незаконне вторгнення в Україну та вбивства тисяч українських громадян.

Загалом міжнародна компанія PepsiCo минулого року сплатила понад 810 мільйонів доларів США у бюджет РФ. Компанія нібито підлаштувалася і під українські реалії: продукти дитячого харчування, що вироблялись під російським брендом "Агуша", PepsiCo маскує під новим, більш українським ім’ям для виробництва в Україні — "Агуня".

Активісти закликають бойкотувати продукцію компаній, що й надалі працюють на ринку агресора. Однією з гучних громадських ініціатив стала петиція лідера руху "Демократична Сокира" Юрія Гудименка від 29 грудня 2022 року з вимогою обов’язкового маркування для товарів від брендів – спонсорів російського тероризму.

Петиція зібрала понад 30 тисяч голосів і вже розглянута Президентом України. У відповідь на петицію Володимир Зеленський зазначив: "Економічна присутність міжнародних компаній в РФ збільшує фінансово-економічні ресурси держави-агресора, що використовуються для ведення злочинної війни проти України. Застосування в межах правового поля інструментів щодо спонукання іноземних суб’єктів господарювання до припинення економічних зв’язків з РФ є частиною комплексної роботи державних інституцій та громадянського суспільства з метою наближення нашої перемоги".

Український уряд продовжує роботу над виявленням тих компаній, які не вивели активи з РФ і продовжують роботу на ринку агресора. До переліку міжнародних спонсорів війни входять мережа будівельних магазинів "Леруа Мерлен", виробник харчової продукції Bonduelle та американська Procter & Gamble. Серед останніх рішень — внесення у цей список французької корпорації "Ашан".

Нагадаємо, загальний річний виторг понад 1200 іноземних компаній, що й надалі працюють та сплачують податки уряду Росії, становить нібито майже 290 мільярдів доларів, або ж 20% ВВП Російської Федерації.