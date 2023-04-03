"Судово-юридичній газеті" - 15 років: рухаємося вперед завдяки нашим читачам

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15 років тому в Україні було засноване нове юридичне видання – "Судово-юридична газета".

Разом з нашими читачами ми пройшли шлях від вузькоспеціалізованої газети для юристів до всеукраїнського ЗМІ, яке читають як в Україні, так і за кордоном, люди різного професійного статусу, життєвих поглядів і різного віку.

Щодня ми, незважаючи на відсутність світла чи ракетні обстріли, намагаємося створити для вас інформаційну картину дня з актуальної інформації, коментарів та авторських аналітичних матеріалів.

До війни наша аудиторія складала більше 3 млн унікальних читачів щомісяця.

З початком повномасштабної агресії сайт SUD.UA зазнавав майже щоденних кібератак.

Однак вони лише зміцнили нашу команду та наш захист. Ми ні на мить не припиняли роботу для Вас, навіть зранку 24 лютого 2022 року.

Наразі аудиторія SUD.UA відновлюється до довоєнних показників і складає більше 2 млн людей на місяць. Тож ми щасливі, що наші читачі цінують ту працю, яку наші журналісти та керівництво видання вкладають у кожну новину чи статтю.

За 2022 рік нам вдалося значно розширити кількість читачів у соцмережах – на нашому telegram-каналі t.me/sudua (20,5 тисяч підписників), Facebook (45 тисяч підписників). Ви читаєте нас навіть в Instagram, де вас 11,7 тисяч.

Дякуємо вам за довіру, шановні читачі!

З повагою, редакція "Судово-юридичної газетиʼ