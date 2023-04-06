БФ "Майбутнє – дітям" в рамках проєкту Olympic Dreams взяв участь у благодійному заході "Повернемо дітям спорт"

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Одним із перших заходів, спрямованих на реалізацію Меморандумів, підписаних БФ "Майбутнє — дітям" з Міністерством молоді та спорту, БФ "Для Українців" та міською владою м. Ірпеня, став благодійний вечір, присвячений збору коштів на відновлення дитячо-юнацької спортивної школи міста Ірпінь.

Учасниками заходу "Повернемо дітям спорт" стали численні благодійники, волонтери, урядовці, народні депутати, дипломати, спортсмени, очільники Мінмолодьспорт та НОК України в Київській області, представники провідних українських брендів та шоу-бізнесу. Серед них були й амбасадори проєкту міжнародних спортивних таборів Olympic Dreams, започаткованого Фондом.

"Робота по збереженню нашого олімпійського резерву – це мета проєкту Olympic Dreams, – зазначив підприємець й меценат Анатолій Бойко, завдяки якому було започатковано проєкт. – Відновлюючи дитячі та юнацькі спортивні школи, влаштовуючи проведення міжнародних спортивних таборів, ми надаємо можливість юним олімпійцям зберегти безперервний тренувальний процес й долучитись до змагань найвищого рівня".

Наразі чергова група юних українських спортсменів готується до нової поїздки. Вже вдруге спортсмени продовжать свої тренування в межах проєкту Olympic Dreams на гостинній землі Кіпру за сприяння фонду Kepaky Andreas Sofocleous.

"Ми не знаємо, скільки ще буде тривати війна. Але ми не маємо право зупиняти життя. Спортсмени мають тренуватись, музиканти – репетирувати, науковці – досліджувати та розробляти. Діти та молодь зовсім скоро будуть розбудовувати країну, тому вкрай важливо вже зараз давати їм повноцінну можливість розвиватись якісно. Тому я радий долучитися до такої благої справи", – наголосив амбасадор Olympic Dreams автор та виконавець Дмитро Шуров (Pianoбой).

На заході презентували план відновлення дитячо-юнацької спортивної школи, виставку картин "Зруйнований Ірпінь", колекції від провідних українських брендів. Відбувся благодійний аукціон.

"Ірпінська ДЮСШ дуже постраждала від ворожих обстрілів. Все, що залишилося від комплексу – це одна спортивна зала. Понад 4 тисячі дітей Ірпеня втратили можливість займатися спортом та підтримувати фізичне здоров'я. Вірю, що спільними зусиллями ми відбудуємо ДЮСШ та повернемо дітям спорт! Дякую всім небайдужим людям, хто долучився до нашої ініціативи!" – звернулась секретар Ірпінської міської ради Анжела Макеєва.

"Спорт не пробачає пауз, – підкреслила призерка світу з дзюдо Олександра Старкова, амбасадорка проєкту Olympic Dreams. – Тому вкрай важливо, задля збереження спортивної нації, забезпечити молодь можливістю професійних занять, не перериваючись навіть на війну. І вже у найближчому майбутньому ми побачимо яскраві перемоги наших юних олімпійців!"

Проєкт міжнародних спортивних таборів Olympic Dreams було започатковано влітку 2022 року за підтримки НОК Київської області, Посольства України в Грецькій Республіці та особистої ініціативи мецената та співзасновника ГО "Розвиток IT освіти" Анатолія Бойко. Головна мета проєкту – підтримка олімпійського резерву країни та забезпечення юних спортсменів з постраждалих регіонів України безпечним тренувальним процесом в дружніх сусідніх країнах.

Результатом літнього кемпу стали 9 золотих, 4 срібних та 9 бронзових медалей українських спортсменів, а після табору вони взяли ще 8 медалей на офіційних міжнародних турнірах та 7 – на чемпіонатах України.

У лютому 2023 року чергова група спортсменів тренувалась на території Республіки Кіпр та долучилась до міжнародних змагань з дзюдо Cyprus International Judo Tournament 2023, в яких 8 країн світу були представлені понад 700 учасниками. В п’яти вікових категоріях українські дзюдоїсти, вихованці Олімпійського коледжу під керівництвом заслуженого тренера України Карена Балаяна та тренера Олександри Старкової здобули 30 медалей: 14 з яких золотих, 10 срібних та 6 бронзових.