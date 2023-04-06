"Реформа містобудування посилює органи місцевого самоврядування", — віцепрем'єр Кубраков

Віце-прем’єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков закликав очільників громад, експертну громадськість, учасників будівельного ринку спільно працювати над реформою містобудування, яка створює прозорі правила гри на ринку містобудування та сприяє розвитку міст України.

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Революційний для сфери містобудування законопроєкт №5655 проголосовано ще в грудні минулого року. Однак, конвеєр з продукування фейків та маніпуляцій не зупиняється й досі, навіть попри можливість легко спростувати ті чи інші закиди в бік реформи. Про це у авторській колонці на сайті видання "Економічна правда" пише віце-прем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков, передає УНІАН.

Він впевнений: ті, хто роками користувався непрозорими правилами гри, "договорняками" з органами будівельного контролю, заробляв на видачі дозвільної документації, роблять все можливе, аби зірвати реформу.

"Реформа посилює органи місцевого самоврядування як в частині повноважень, так і в частині відповідальності. Закон чітко вказує, що органи місцевого самоврядування ЗОБОВ’ЯЗАНІ здійснювати моніторинг всієї забудови, яка відбувається в межах їх громад. У разі виявлення будь-якого порушення місцева влада має проводити перевірки. Більше того, якщо чиновники цього не робитимуть, вони нестимуть відповідальність за свою бездіяльність", — пояснив Олександр Кубраков.

За його словами, існує міф, який не втомлюються використовувати опоненти реформи, про "ручних приватних контролерів, які контролюються забудовниками".

"Ми створили в цьому законі низку запобіжників, які не дозволять забудовникам мати "ручних контролерів", але найголовніше — і приватні контролери, і державні контролери будуть працювати в чітких, прозорих і зрозумілих рамках. Наприклад, забудова, контроль якої вони забезпечують, також буде моніторитися органами місцевого самоврядування. У разі виявлення порушень, законопроєкт №5655 дає можливість притягнути контролера до матеріальної відповідальності, а в деяких випадках він навіть може бути виведений з ринку", — каже міністр Кубраков.

Він пояснив: контролери здійснюватимуть контроль за будівництвом, спираючись в тому числі на містобудівну документацію. Це стимул для ОМС покращити її, адже всі вади застарілих генпланів можуть експлуатуватися забудовниками на свою користь.

"І ось тепер уже не про розвінчування міфів, а про чітке питання — чому стільки маніпуляцій і брехні навколо реформи? Відповідь проста — цифровізація. Законопроєкт №5655 передбачає максимальну цифровізацію усіх процесів та етапів будівництва. Кожен крок, кожен документ, кожна дія або її відсутність — будь-якого учасника будівельного процесу залишатиме цифровий слід, який легко відстежити і який не приховати. Будь-яке порушення, незаконна дія будуть відразу виявлятися, а відповідальна особа притягуватися до відповідальності, в тому числі і кримінальної", — пише Олександр Кубраков.

Він вважає, що тієї прозорості, яка запроваджується електронною системою, бояться багато мерів, представників органів будівельного контролю в ОМС, забудовників, які звикли працювати "кабінетно", з паперовими документами, які можуть "раптово зникнути" або взагалі не приймати жодних рішень без матеріального стимулу.

"Також ми позбавляємо чиновників "годівниці", пов’язаної з наданням дозвільної документації. Законопроєкт №5655 передбачає, що дозвіл на старт будівництва, на здачу в експлуатацію надаватимуться автоматично за умови наявності всіх необхідних документів, інформації в ЄДЕССБ та інших інформаційно-комунікаційних системах та дотримання всіх процедур. Забудовнику не треба буде ходити в кабінети чиновників за дозволом, що майже неминуче призводило до корупції", — каже Олександр Кубраков.

Раніше повідомлялось, що парламент проголосував за ухвалення містобудівної реформи – проекту №5655.

Нагадаємо, на думку адвокатки, спеціалістки з юридичного супроводу діяльності девелоперських компаній Наталії Добрянської, зміни у напрямку цифровізації є стартом до повноцінного відновлення та функціонування країни, і саме тому важливою є підтримка реалізації реформи державного регулювання у сфері містобудівної діяльності.