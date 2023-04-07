ТРЦ Lubava: 10 років роботи на ринку України

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Черкаський ТРЦ Lubava 5 квітня відзначив 10 років своєї роботи, — повідомляє Українська Рада Торгових Центрів. Незважаючи на важкий для України час, торговельний центр практично не зачинявся, хоча перед працівниками комплексу стояло багато викликів: налагодити роботу з орендарями, вирішити питання з регулярними відключеннями електроенергії, вміти швидко і безпечно евакуювати відвідувачів ТРЦ під час повітряних тривог.

Зараз Lubava працює досить стабільно. Вільних місць для нових орендарів практично немає, усі магазини крім компанії Inditex, працюють. Відвідуваність ТРЦ знаходиться на рівні 80-85% від довоєнної.

Фінансові показники роботи комплексу ще не відновилися, але найголовніше зараз зберегти бізнес, команду та працювати на перемогу.

За 10 років торговельний центр Lubava був і залишається улюбленим місцем шопінгу та відпочинку мешканців Черкас. Ми дуже пишаємось тим, що нам вдалося зробити такий важливий для міста community center та підтримувати цікавість до нього з боку містян протягом 10 років, — розповідає Анатолій Шкрібляк, президент девелоперської компанії Budhouse Group, яка є власником ТРЦ Lubava. — Ми робимо усе, щоб наш торговельний центр і зараз, незважаючи на важкі часи, залишався центром міського життя. Цієї зими ми стали центром незламності у ТРЦ Lubava прямому сенсі. У той час, коли у всьому місті було темно, у нас було світло та тепло. Ми й у майбутньому будемо робити все, щоб Lubava залишалася зручним, цікавим, атмосферним місцем для наших відвідувачів.

ТРЦ Lubava у 2016-2020 роках 4 рази визнавався "Кращим малим ТРЦ України поза містами-мільйонниками" за версією RAU Awards. Девелопером ТРЦ Lubava є Budhouse Group.

*Довідка. Budhouse Group – це одна із найбільших девелоперських компаній України, яка управляє чотирма торговельними центрами – ТРЦ Fabrika (Херсон), ТРЦ Lubava (Черкаси) і ТРЦ Forum (Львів), ТРЦ Nikolsky (Харків), а також готелем Khortitsa Palace (Запоріжжя).