Михайло Поплавський напередодні тридцятиріччя ректорства заявив про передачу повноважень

21 квітня виповнюється 30 років, як ректор очолює легендарний Університет культури.

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Напередодні ювілейної дати – 30 років, як Михайло Поплавський очолив Київський університет культури – ректор здивував несподіваною заявою. Він оголосив у соцмережах, що хоче піти з посади та передати повноваження молодому наступнику. А сам готовий бути головою Вченої ради, допомагати та разом із командою реалізовувати спільну мрію – розвивати потужний Університет майбутнього, виховувати талановитих українців.

Михайло Михайлович вкотре наголошує, що немає нічого неможливого, і доводить це власним прикладом.

"Щоб стати успішним, потрібно вкласти у справу всю душу і серце, викластися по максимуму задля досягнення мети. Завдяки цій простій істині відбувся Поплавський!" – зауважив ректор.

Ювіляр без зайвої скромності зізнається, що зробив справді багато, але важливо своєчасно піти зі сцени і краще під аплодисменти. А аплодувати йому дійсно є за що.

Михайло Поплавський очолив Університет культури в 1993 році, ставши наймолодшим ректором в Україні. Тоді це був маловідомий виш із двома факультетами. Поплавський своїми нестандартними, креативними, навіть епатажними методами, чого тільки вартий його приголомшливий проєкт "Співаючий ректор", збурив український шоубізнес, та головне – привернув увагу громадськості до Університету культури.

За тридцять років ректорства Михайло Поплавський перетворив його на один із провідних мистецьких навчальних закладів у країні. Він створив бренд "Михайло Поплавський" і капіталізував його.

Зараз в університеті працює вісім потужних факультетів. Навчання студентів проходить в інноваційних лабораторіях, оснащених новітнім мультимедійним обладнанням, і в сучасних навчальних аудиторіях на престижних факультетах: PR, журналістики та кібербезпеки; готельно-ресторанного і туристичного бізнесу; кіно і телебачення; хореографічного мистецтва; дизайну і реклами; івент-менеджменту та шоубізнесу; театру, кіно та естради; музичного мистецтва.

Попри війну Поплавський невпинно розвиває університет. 2023-й ректор проголосив у КНУКіМ роком інновацій, серед яких: запровадження модернізованих освітніх програм, діджиталізація освітнього процесу – "Університет у смартфоні", створення бази відеолекцій, автоматизація Університету культури через SRM-систему, запуск метавсесвіту та VR-освіти. В Університеті культури створили кілька нових освітніх лабораторій, зокрема лабораторію VR-освіти з доповненою реальністю, відкрили високотехнологічний знімальний павільйон, лабораторію SPACE-STUDIO "ПоплавОК". Цей новий креативний простір надає можливість студентам реалізовувати різноманітні проєкти і втілювати будь-які сміливі творчі ідеї.

"Університет культури сьогодні – це перспективні спеціальності, акцент на професійно-практичному блоці навчання, зіркові викладачі-практики, майстри високого класу, інноваційні технології, агресивний інформаційно-комунікаційний медіаменеджмент!" – зазначає ректор.

Уже другий рік поспіль Університет культури залишається флагманом українського освітнього процесу. За версією ресурсу "Освіта.ua" виш посідає перше місце в ТОП 10 рейтингу "Найкращі мистецькі заклади вищої освіти України".

Крім того, виш впевнено здобуває популярність і за межами України. Університет працює за освітньою програмою "Подвійний диплом": український та європейський. Співпрацює з багатьма закордонними ЗВО країн ЄС: Німеччини, Італії, Іспанії, Чехії, Литви, Латвії, Угорщини, Польщі та інших.

Поляки зняли про Поплавського документальний фільм, у якому показали його як багатогранну, глибоку особистість: ефективного менеджера, інноваційного ректора, креативного сучасного педагога й великого патріота України, який своїми вчинками, творчістю, проєктами пропагує національну ідею.

Ця робота отримала й високу оцінку в Україні. Третій президент України Віктор Ющенко у фільмі сказав: "Нація починається з мови й культури. Михайло Михайлович робить унікальну національну роботу, він гуртує українців: ми всі одного роду, у нас є своя мова, своя пам’ять, свої герої, своя культура, своя церква. Я дуже шаную те, що він проводить виключно національну політику. Мені подобається ця політика, бо вона апелює до людей, які 20-30 років тому ще так себе не відчували як громадяни, як люди з обов’язком, які повинні працювати на свою націю, на свою країну".

Своєю чергою Михайло Поплавський стверджує, що вся його енергія, його проєкти, щоденна праця направлені на популяризацію всього українського як в країні, так і далеко за її межами.

"Я хочу, щоб через пісню, через танець, через культуру, через духовність, через ментальність Європа краще розуміла, що ми є Україна, що ми щирий великий народ, який іде з відкритим серцем і душею в Європу. І сьогодні майбутнє України у великій європейській родині", – підкреслює Михайло Поплавський.