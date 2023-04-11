ТОП-5 digital-трендів в індустрії б'юті-бізнесу. Підбірка від "Космотрейд"

Українським б’юті компаніям вдало вдається використовувати digital-тренди, щоб не просто втриматися на плаву в сучасних реаліях, але й активно розвивати бізнес, попри пандемію, війну та кризу.

Related video

Читайте підбірку інструментів від найкращої б’юті-бізнес школи у Східній Європі – "Космотрейд":

1. Influence-маркетинг

Б’юті-бренди закуповують у людей з аудиторією в соцмережах багато реклами. При цьому компанії співпрацюють і з великими акаунтами (100 000+ підписників), і з мікроблогерами (навіть до 10 000 підписників). Завдяки цьому ви:

- Підвищуєте впізнаваність бренду на ринку.

- Отримуєте підписників та постійних клієнтів, які слідкують за вашими оновленнями.

- Підвищуєте лояльність та довіру цільової аудиторії.

Рекомендація "Космотрейд": Підбираючи інфлюенсера для співпраці, дуже важливо проаналізувати його цінності та месседжі, які він доносить аудиторії. Важливо, що ці фактори не конфліктували з культурою вашого бренду.

2. Покращення user experience

Покращення UX – тренд не тільки в б’юті сфері, а і в будь-якій ніші, яка може бути представлена в інтернеті. Зробіть взаємодію з вашою компанію максимально зручною для клієнта. Це допоможе виграти перегони конкуренції.

Рекомендація "Космотрейд": Поставте себе на місце вашого клієнта. Подумайте, як покращити зручність взаємодії з вами. Подивіться, чого не вистачає конкурентам. Впровадьте це у ваш бізнес.

3. Відео-контент

Подивіться на статистику від Pixability по переглядам б’юті-відео контенту у сфері краси:

З 2018 року зріст не такий кардинальний, але динаміка все ще позитивна.

Приклад відомаркетингу: "Космотрейд" використовує YouTube, щоб ділитися корисною інформацією безкоштовно, залучаючи нову аудиторію:

Рекомендація "Космотрейд": Подумайте, як можна міксувати тренди. Наприклад, створення власного майданчика для відео може зайняти багато часу. Але колаборації з відомими людьми, що вже є, наприклад, на YouTube, можуть принести не гірший результат.

4. Контент швидкого споживання

TikTok, Instagram Reels та YouTube Shorts вже зараз активно використовуються і для просування бізнесу, і для формування інфлюенсерів в сфері краси.

Рекомендація "Космотрейд": Не потрібно бути креативним генієм, щоб використовувати ці майданчики для просування. Просто прописавши в пошук слово "beauty", ви знайдете багато прикладів контенту, який подобається аудиторії та набирає багато переглядів. Моделюйте контент під свій бізнес. До речі, контент такого формату дуже ефективно працює для Telegram. Приклад такого просування – наш канал.

5. Акцент на digital-маркетингу для мобільних пристроїв

Мобільний контент зараз в пріоритеті.

Рекомендація "Космотрейд": Зробіть мобільні платформи основним майданчиком для вашого digital-маркетингу. Розробляйте будь-які активності в першу чергу для смартфонів, а вже потім для комп’ютерів. Мобільний трафік зараз – це більше 90% ринку.

В школі "Космотрейд" є велика кількість навчальних івентів і для б’юті-спеціалістів, і для власників бізнесів у цій сфері. Подивитися детальний розклад на найближчий місяць можна на сайті.

Основна перевага "Космотрейд" – новаторський та прогресивний підхід до навчання. ТОП-спеціалісти передають учням найактуальніші техніки та методики з усього світу. Випускники школи після навчання володіють трендовими техніками, які з’являться на нашому ринку тільки за декілька років. Саме тому за 24 роки школа випустила вже більше 70 000 учнів з 50+ країн світу.

Компанія допомагає підприємцям зі сфери краси ї і на всіх етапах – від створення бізнесу до просування – в форматі партнерства. Організація співпрацює з ведучими компаніями світу, тому має можливість забезпечувати українських б’юті-бізнесменів кращим обладнанням, протоколами та косметикою. З кожним партнером "Космотрейд" йде до цілі за руку та допомагає побудувати успішний та стабільний beauty-бізнес.