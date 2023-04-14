Волонтерському центру Київської Митрополії допомагає бізнес

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Компанія "ВЕНКОН" знову підтвердила свою соціальну відповідальність, надавши необхідне обладнання нашим військовим та капеланам через волонтерський центр Київської Митрополії. Така допомога є особливо важливою в умовах війни в України, коли наші захисники змушені працювати у важких умовах.

Було передано зарядні станції, газові балони, портативні сонячні батареї та інше обладнання, яке можна використовувати в польових умовах. Ці пристрої забезпечують надійне та довготривале енергопостачання, що особливо важливо за умов, коли немає можливості підключення до мережі електроживлення.

Компанія "ВЕНКОН" це не тільки магазин техніки, це надійний постачальник сонячних систем та енергетичного обладнання. Її продукція відповідає найвищим стандартам якості та безпеки. Така допомога з боку компанії – це справді важливий внесок у нашу спільну справу. Предстоятель автокефальної Української Православної Церкви, Блаженніший Митрополит Єпіфаній, висловив свою подяку компанії "ВЕНКОН" за сприяння та наголосив, що така допомога буде служити благом нашій країні та її захисникам.

Ми сподіваємося, що така підтримка продовжуватиметься в майбутньому, і що інші компанії приєднаються до благородної ініціативи, щоб підтримати наших воїнів та капеланів. Перевірено джерело інформації.