Банківські секрети: як українці можуть щомісячно заробляти на депозитах

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Українці, які добре розуміються на банківських депозитах, можуть заробляти, навіть не маючи великих заощаджень. Це можливо завдяки особливостям строкових депозитів, які мають низку переваг перед іншими видами банківських вкладів: дозволяють зафіксувати дохідність на весь термін дії вкладу на відміну від вкладів на вимогу та відсотками на залишок за рахунком та приносять суттєво вищу дохідність, порівняно із вкладами на вимогу.

Цьогоріч ПУМБ запропонував новий банківський продукт – короткостроковий депозит "Спокійний". Головна відмінність цього депозиту — можливість дострокового повернення коштів без втрати відсотків. Це особливо зручно, коли ви плануєте відкладати кошти, збираєте на велику покупку, ремонт чи навіть безпілотник для знайомих на фронті — в такому випадку короткостроковий депозит дозволить не тільки збільшити зібрану суму, але і розділити кошти на поточному рахунку з коштами, які ви не плануєте витрачати. До того ж, збереження коштів на депозиті – це надійний захист грошей від небезпек військового часу та шахраїв.

Умови депозиту "Спокійний":

Валюта – ГРН/ USD / EUR

Ставка: 10% у гривні та 0.4% у USD і EUR

Строк депозиту: 3 місяці

Поповнення – без обмежень, протягом усього строку дії депозиту

Мінімальна сума: 100 грн/ 10 USD/ 10 EUR

Автопролонгація — дозволена

Дострокове повернення – дозволено, з виплатою усіх нарахованих відсотків*

Часткове зняття коштів — не передбачено

Ще однією перевагою депозиту "Спокійний" є надійність банку. Так, ПУМБ майже 32 роки є фінансовою підтримкою українців і жодного разу не затримав виплат по депозитам та іншим виплатам. ПУМБ продовжує виконувати усі взяті на себе зобов'язання. В тому числі і як банк-агент Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Так, за 12 місяців 2022 року ПУМБ виплатив понад 715 млн українцям–вкладникам банків-банкрутів. Як результат — 83% клієнтів-фізосіб банку протягом 12 місяців 2022 року продовжили свої депозити. У лютому 2023 року надійність банківських вкладів ПУМБ було в черговий раз підтверджене незалежним рейтинговим агентством "Кредит-Рейтинг" на рівні "5" (найвища надійність).

ПУМБ входить до переліку НБУ системно важливих банків країни та є банком, уповноваженим на зберігання запасів готівки Нацбанку. Системно важливий банк — це банк, діяльність якого впливає на стабільність усієї банківської системи. Для клієнтів банку це означає посилений нагляд НБУ, а отже – стабільність роботи попри усе.

* Дострокове повернення вкладу можливе шляхом розірвання договору в повному обсязі. Дострокове повернення вкладів пов’язаним з банком особам заборонено згідно з Постановою НБУ від 25.02.2022 № 23 (п. 4).