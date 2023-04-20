Підприємці хочуть перезавантаження податкової більше ніж БЕБ (опитування)

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За результатами опитування, проведеного Українською Радою Бізнесу (УРБ), підприємці скаржаться на роботу податкової, митниці та БЕБ. Представники та власники бізнесу вважають, що відшкодування ПДВ отримати все так же важко, ситуація з блокуванням податкових накладних практично не змінилася, а частина контролюючих органів перешкоджає білому бізнесу. Про це повідомляє "Цензор.нет".

Неочікуваний результат опитування у тому, що найбільше підприємці хочуть перезавантаження Державної податкової служби. Водночас голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев постійно зазначає, що всі сірі схеми в податковій давно викоренені, а перезавантаження потребує лише новостворене Бюро економічної безпеки.

Але за перезавантаження Державної податкової служби виступили 42,4% серед опитаних підприємців, та 60,3% впевнені, що треба зменшити штат співробітників й підвищити пpoзopість роботи ДПС. При цьому, стверджується в матеріалі, лише 4% вважають, що робота ДПС не потребує змін.

Також журналісти зазначають, що за перезавантаження БЕБ виступають на 3% менше. Питання про зменшення штату працівників не ставилось, адже за офіційною інформацією Бюро економічної безпеки із-за дефіциту фінансування укомплектовано лише на 18%.

Більшість підприємців, йдеться в матеріалі "Цензору", вважають, що ДПС та ДМС працюють переважно неефективно та перешкоджають роботі білого бізнесу – 59,2% і 54,7% відповідно.

Відповіді щодо перешкоджання білого бізнесу з боку Бюро економічної безпеки відсутні, але 17,6% підприємці вважають, що БЕБ не достатньо працює щодо припинення роботи тіньових схем в економіці.

Опитування проведено Українською Радою Бізнесу серед керівників асоціацій та представників бізнесу щодо поточної ситуації у податковій системі України, ефективності роботи Податкової, Митної служби та Бюро економічної безпеки. Сфера діяльності опитаних – 19% керівники асоціацій, 81% – власники та представники малого та середнього бізнесу України.