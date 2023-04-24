"Укрдонінвест" пояснила причини, через які не купила Білгород-Дністровський порт, - ЗМІ

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Компанія "Укрдонінвест" пояснила, чому не завершила угоду щодо купівлі Білогород-Дністровського морського торговельного порту, право на який отримала в результаті аукціону Фонду державного майна. Про це повідомляє UWN.

"13 березня 2023 року відбувся електронний аукціон з продажу об’єкта малої приватизації – єдиного майнового комплексу державного підприємства "Білгород-Дністровський морський торговельний порт", за результатами якого переможцем аукціону визначено ТОВ "Укрдонінвест", — йдеться в повідомленні.

Водночас журналісти стверджують, що ціна продажу об’єкта приватизації склала 264 млн 120 грн в тому числі ПДВ.

"Проте в процесі узгодження умов договору купівлі-продажу у нашого Товариства з регіональним відділенням Фонду державного майна України по Одеській та Миколаївській обл. виникли розбіжності, які ми не змогли врегулювати. З огляду на вищевказане ТОВ "Укрдонінвест" не вбачає можливості укласти договір купівлі-продажу єдиного майнового комплексу державного підприємства "Білгород-Дністровський морський торговельний порт" на запропонованих нам умовах", — додали в компанії.

Окремо журналісти зазначають, що ТОВ "Укрдонінвест", зважаючи на воєнний стан у нашій країні, не буде здійснювати жодних юридичних дій щодо повернення сплаченого до бюджету гарантійного внеску у розмірі 18 млн 757 тис. 423,91 грн.

"Сподіваємося, що вказані грошові кошти будуть спрямовані на підвищення обороноздатності нашої держави", — резюмують в "Укрдонінвесті".

Відомо, що ТОВ "Укрдонінвест" є одним із найбільших інвесторів України у сфері видобутку корисних копалин. Єдиним бенефіціарним власником є український бізнесмен Віталій Кропачов.

Віталій Кропачов – український бізнесмен з активами у вугільній, машинобудівній, будівельній та транспортній галузях, медіа. ЗМІ стверджують, що він стояв біля витоків вугільної диверсифікації – брав участь у переговорах з американськими чиновниками щодо постачання вугілля в Україну зі США та ПАР, щоб компенсувати втрати після окупації частини Донбасу. У 2017 році придбав шахту "Краснолиманська", яка згодом стала одним із найуспішніших вугільних підприємств України. Зокрема, минулого року ТОВ "Краснолиманське" сплатило до бюджетів усіх рівнів 581,2 млн гривень податків.