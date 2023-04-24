Експерт перелічив наслідки передачі "Укрнафтобуріння" в управління АРМА , — ЗМІ

Related video

В Україні під виглядом "деолігархізації" відбувається корупційний перерозподіл активів на користь гравців на ринку видобування газу, наближених до влади. Про це повідомив директор центру дослідження проблем громадянського суспільства Віталій Кулик, передає "РБК-Україна".

"Арешт акцій "Укрнафтобуріння" та передача активу в АРМУ відбувся в рамках розслідування кримінального провадження щодо промислової розробки найбільшого в Україні розвіданого Сахалінського родовища газу… Спецдозвіл на розробку Сахалінського родовища "Укрнафтобуріння" отримала у 2003 та у 2004 рр. Потім були нескінченні суди, які тягнулися майже 10 років і лише у 2010 р. компанія отримала нової ліцензії на розробку родовища на 20 років. І ось ДБР та Генпрокуратура відкривають провадження щодо незаконності видачі дозволів та інших документів, які були надані 2003/2004 рр. Минуло 20 років", — пояснює експерт.

Кулик також нагадав, що розвідані запаси Сахалінського родовища оцінюються 15 млрд куб м блакитного палива. Водночас журналісти в матеріалі нагадують, що АРМА раніше вже неодноразово доводила свою неефективність як управлінець великими стратегічними активами. При цьому експерт наголошує, що у 2022 році "Укрнафтобуріння" була другою за обсягом видобутого газу приватною компанією країни, поступаючись лише "ДТЕК Нафтогаз".

В останні роки, йдеться в тексті, компанія повертала своїм акціонерам усі вкладені в розробку та буріння свердловин гроші: у 2021 р. її чистий прибуток становив 5,65 млрд грн. Тож, як зазначив Кулик, навіть критики компанії вимушені визнати, що "Укрнафтобуріння" входить в топ найбільш прибуткових компаній України та платників податків.

"Дехто у високих кабінетах вже хоче отримати контроль над ліквідною компанію зі 160 млн куб. м. газу в підземних сховищах і 1,2 млрд грн на рахунках. Це знатний куш, у переддень можливого "заморожування" війни та виборів, про які говорять у владних кулуарах", — припускає експерт.

Окрім того, в контексті подій довкола "Укрнафтобуріння" директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства зазначає, що атаки на прибуткові підприємства суттєво б'ють по міжнародному іміджу України як правової держави, нівелюючи антикорупційну політику.

Він також додав, що ще з початку "нульових" років за право доступу до родовища йдуть нескінченні війни між різними олігархами-газовиками. А "Укрнафтобуріння" відома впливова компанія на ринку, яка "в різні часи належала то Злочевському, то Коломойському, то ще якимось олігархам".