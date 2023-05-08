"Кришують незаконні парковки": в Одесі СБУ затримала двох чиновників мерії (відео)

За словами місцевого активіста Дем'яна Ганула, в українських спецслужб має бути хороша доказова база, оскільки вони почали "приймати корупціонерів".

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В Одесі бійці Служби безпеки України затримали двох чиновників із мерії. Про це повідомляє одеський активіст та волонтер Дем'ян Ганул у своєму Telegram-каналі 8 травня.

У понеділок посеред дня силовики затримали двох людей у центрі міста. При цьому офіційна причина затримання все ще залишається невідомою.

Дем'ян Ганул зазначив, що за попередніми даними, затриманими є в.о. директора комунального підприємства "Одестранспарксервіс" Євген Тябус та начальник служби експлуатації та контролю цього ж КП Вартан Гутніков.

"Це ті, хто кришують незаконні парковки Одеси, "чорна" каса яких становить мільйони гривень щомісяця. СБУ жорстко прийняла корупціонерів, це означає, що є хороша доказова база", — йдеться у повідомленні.

На момент публікації матеріалу ні вони, ні українські спецслужби офіційно не прокоментували цю новину.

Затримання в Одесі 8 травня: що відомо

Момент арешту вдалось зафіксувати місцевим жителям Одеси. На ролику можна побачити людей у камуфляжі та масках, які проводили жорстке затримання із застосуванням фізичної сили.

Автор відеоролика змінив за допомогою спеціальної програми собі голос, щоб його не впізнали. За його словами, одного із затриманих побили до крові, а по всій вулиці Дворянській було чути крик.

Нагадаємо, 24 квітня СБУ затримала колаборантку, яка проходила випробувальний термін, за співпрацю з ФСБ. Її вже притягали до відповідальності за виправдання збройної агресії РФ у 2022 році, проте з початку нового року вона продовжила свою підривну діяльність проти України.