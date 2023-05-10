Дії АРМА щодо активів IDS направлені на знищення бізнесу компанії в Україні, – заява СЕО IDS Ukraine (ТМ "Моршинська", ТМ "Миргородська")

Related video

Передача акцій компанії IDS Ukraine в управління конкуренту — компанії "Карпатські мінеральні води" — є незаконним, а результати відповідного конкурсу, проведеного Агентством з розшуку та менеджменту активів, повинні бути скасовані. Про це йдеться в заяві СЕО IDS Ukraine Марка Ткачука, передає Obozrevatel.

За словами пана Ткачука, активи компанії мають стабільно працювати задля збереження вартості напередодні майбутньої ймовірної конфіскації підсанкційних часток, натомість антиконкурентні дії управителя ведуть до потенційного знищення бізнесу. Цей висновок базується на роз’ясненні від АРМА, що включає наступне: "Карпатські мінеральні води" у випадку ліквідації ввірених компаній, матимуть право на отримання майна, яке лишиться. Це все вказує на цілеспрямовану кампанію по знищенню бізнесу!

В заяві також зазначається, що рішення АРМА про передачу акцій в управління є юридично незаконним.

"По-перше, рішення Шевченківського райсуду про арешт 100% акцій IDS Ukraine на вимогу Бюро економічної безпеки порушує права тих акціонерів, які не підпадають під санкції України. Такі акціонери є власниками понад 50% акцій компанії (34,83% акцій належить сім'ї Патаркацишвілі, уряд Грузії володіє 7,73% акцій та міноритарні акціонери — близько 7,45%). Їхнє право власності спочатку було незаконно обмежено шляхом заборони розпоряджатися акціями, а потім — шляхом передачі в АРМА та призначення управителя. Таким чином, непідсанкційні власники фактично позбавляються права володіти та користуватися акціями", — сказано в заяві.

При цьому, відзначає Марко Ткачук, оскільки безпосередній власник акцій — кіпрська компанія International Distribution Systems Limited — не була позбавлена прав володіння та користування акціями (відповідне рішення суду відсутнє), у АРМА немає юридичних підстав передавати такі повноваження третій особі. У разі підписання договору між АРМА та управителем всі подальші дії управителя у вигляді рішень від імені акціонера не будуть мати юридичної сили.

Крім того, за словами СЕО IDS Ukraine, переможець конкурсу – компанія "Карпатські мінеральні води" не має ліцензії Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку на управління акціями, як того вимагає закон для таких випадків. "Серед критеріїв для вибору переможця АРМА акцентує на досвіді управління видом активу, який передається в управління, наявності персоналу, який має досвід управління відповідним видом активів. При цьому мова йде саме про управління акціями, для чого потрібні вузько направлені компетенції, досвід та відповідність вимогам законодавства. Ані ліцензії, ані досвіду, ані персоналу для управління акціями у обраного управителя немає", — йдеться в повідомленні компанії.

За словами Ткачука, призначення управителя компанії "Карпатські мінеральні води", яка є прямим конкурентом на ринку мінеральних вод, направлене на свідоме знищення бізнесу IDS Ukraine в Україні. "На це вказує, зокрема, недобросовісна поведінка управителя, зафіксована на ринку відразу після оголошення результатів конкурсу. Зокрема, відбувається порушення конкурентного законодавства, яке полягає у ігноруванні вимоги звернутися до АМКУ за дозволом на концентрацію", — додає керівник компанії.

"Окремо хочу відзначити намір про звільнення працівників і оптимізацію виробництва, що зазначені у програмі, яку управитель подав на конкурс. Подібні ініціативи виникають внаслідок конфлікту інтересів управителя, адже він зацікавлений у розвитку власного бренду і планує це робити у будь який, навіть такий недобросовісний спосіб", — відзначає Марко Ткачук у повідомленні.

За його словами, наслідком такої діяльності зі знищення конкурента стане завдання шкоди, перш за все, державі, яка згодом зобов’язана буде компенсувати власникам активу зниження його вартості під час управління.

"Натомість задля уникнення цього слід забезпечити безперебійне функціонування активів компанії і, відповідно, збереження їхньої вартості у складному і довготривалому процесі конфіскації підсанкційних часток, яка має відбутися одразу після розробки законодавчих норм щодо цього процесу. Зміна частини акціонерів компанії з приватних на державу не є проблемою, оскільки за чверть століття існування цього бізнесу склад акціонерів змінювався неодноразово. І це ніяк не впливало на ефективність роботи", — відзначив СЕО IDS Group.

На його думку, передусім в скасуванні результатів конкурсу і забезпеченні роботи активів зацікавлена саме держава, адже за результатами конфіскації вона зможе отримати працюючий актив з високою вартістю, збереження податкових надходжень і робочих місць навіть у перехідний період. Компанія має намір звернутися до органів державної влади з пропозицією, яка буде гарантувати державі збереження вартості активу, робочих місць та рівня податків. Адже стабільна робота активів сприятиме подальшому розвитку і зростанню бізнесу та отриманню державою належних коштів на покриття збитків, завданих агресором, підсумував Марко Ткачук.