Словацький залізничний оператор може припинити перевезення українських товарів

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Словацька холдингова компанія "MINERFIN, a.s." звернулася до української влади через дії "Укрзалізниці". В компанії стверджують, що оператор заблокував перевезення залізної руди до найбільшого в Чехії металургійного підприємства. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Дії залізничного монополіста, за твердженням "MINERFIN, a.s.", вже з 1 червня можуть ускладнити транзит українських товарів територією Словаччини аж до повного його припинення.

У своєму листі словацька компанія вказує, що володіє в Україні "Запорізьким залізорудним комбінатом" у Дніпрорудному, а також транспортною компанією з власним парком у 1041 залізничний вагон. До активів "MINERFIN, a.s." також належить металургійний завод Třinecké Železárny, що є найбільшим у Чехії.

За інформацією "MINERFIN, a.s.", чеське металургійне підприємство є покупцем залізної руди виробництва АТ "Криворізький залізорудний комбінат". Донедавна її доставка здійснювалася за умовами DAP Чоп, а вже територією Європи, зокрема Словацької республіки, перевезенням цієї продукції займалася компанія "Budamar logistics, a.s.".

Зважаючи на наявність власного вагонного парку "MINERFIN, a.s." в квітні цього року ухвалила рішення перевозити Україною залізну руду силами своєї логістичної компанії ТОВ "Мінерфін-Транс", замінивши основного на той час перевізника руди по Україні ТОВ "Транспортна компанія "Карготранслоджістік". Партнерам останнього, як вказують у "MINERFIN, a.s.", АТ "Укрзалізниця" передала в оренду власні вагони за неринковою ціною в 450 грн за вагон на добу.

"З цією метою, ТОВ "Мінерфін-Транс" у квітні 2023 року подало до АТ "Укрзалізниця" заявки на перевезення залізної руди в об’ємі 70,4 тисяч тон. Однак надані заявки на перевезення залишаються не погодженими УЗ до теперішнього часу", — сказано у листі.

Сьогодні, заявляють у "MINERFIN, a.s.", склалася ситуація, коли вантажовідправник і вантажоодержувач погодили перевезення вантажу, словацький перевізник CARGO ("Budamar logistics, a.s.") погодив транзитне перевезення на території Словацької республіки, а Укрзалізниця, без будь-яких підстав не погоджує плани перевезення залізної руди, що поставляється з українського підприємства на металургійний комбінат у Чехії.

"Таким чином, через змову посадових осіб УЗ та приватних перевізників, які намагаються монополізувати ринок вантажних перевезень, блокується 15% місячного об’єму перевезень залізної руди залізничним транспортом в Україні.

Через вищевказані корупційні дії державне АТ "Укрзалізниця" та експортер металургійної продукції АТ "Криворізький залізорудний комбінат" (один з основних платників податків і надходження валютної виручки в Україну) недоотримають щомісячного доходу понад 7 000 000 доларів США", — заявила компанія у своєму листі.

Окрім того, кажуть в компанії, починаючи з 1 червня 2023 корпорація "Budamar" як власник оператора залізничних перевезень в Словацькій республіці, буде вживати заходів щодо обмеження погодження перевезення вантажів, що йдуть з України територією Словацької республіки до Європи.

"Це своєю чергою може призвести до суттєвого падіння експорту з України, що поглибить економічну кризу в країні в тяжкий воєнний час", — резюмувала у своєму листі компанія "MINERFIN, a.s." і попросила українську владу втрутитися для якнайшвидшого вирішення проблеми блокування Укрзалізницею заявок на перевезення залізної руди.

Лист було направлено главі Офісу президента Андрію Єрмаку, секретарю РНБО Олексію Данилову, віце-прем’єр-міністру Олександру Кубракову, голові Державної регуляторної служби Олексію Кучеру.