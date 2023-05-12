У Parimatch заявили про підтримку клієнтів у ситуації із заморожуванням коштів

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Клієнти беттінгової компанії Parimatch з розумінням ставляться до ситуації, в яку потрапив бренд у зв’язку з накладенням санкцій, і чекають його повернення на ринок. Про це в інтерв’ю заявив керуючий партнер компанії Energame, яка управляє активами групи компаній Parimatch, Максим Ляшко, передає "Обозреватель".

Він нагадав, що на рахунках Parimatch нині заблоковано близько 250 млн грн клієнтів, і після накладення санкцій жодної копійки з них не було нараховано.

"Ці грошові кошти наявні, заблоковані на розрахункових рахунках самої компанії, яка потрапила під санкції. Також є грошові кошти, які заблоковані фінансовим моніторингом банків. Вони ще не встигли навіть бути зараховані на особові рахунки компанії, але вони теж існують, заблоковані. Вони були в процесі обробки банківських платежів, накопичені на розрахункових рахунках самих банків", — розповів Ляшко.

За словами CEO Parimatch, цих коштів достатньо, щоб розрахуватися з клієнтами. Наразі компанія звернулася до КРАІЛ, Нацбанку та РНБО з вимогою надати пояснення, яким чином можуть бути повернуті ці кошти.

"Первинно ми отримали відповіді, які, в принципі, не вказували на конкретний механізм та були просто відсиланнями до законодавства. Ми підключили адвокатів, які написали адвокатські запити з більш конкретними запитаннями і чекаємо цю відповідь. Подивимося. Наскільки я знаю, принаймні в РНБО скерували ці листи для того, щоб отримати додаткову інформацію, яка там сума та що робити далі. Тобто є якісь ознаки того, що дійсно хочуть розробити механізм і врегулювати цю ситуацію", — заявив Максим Ляшко.

За його словами, зараз вони надсилають своїм клієнтам роз’яснення за їхнім запитом, а ті, у свою чергу, проявляють доволі високий рівень обізнаності та розуміння.

"Клієнти, в принципі, розуміють, що треба чекати порядок відшкодування. І клієнти підтримають нас та чекають нашого повернення на український ринок", — підсумував Максим Ляшко.

За його словами, санкції проти Parimatch були введені помилково, і у компанії чекають пояснень від держави і виправлення цієї помилки.

"Ми розуміємо, що держава знаходиться в стані війни, і всі засоби держави можуть і мають діяти, і санкційний механізм – це один з таких засобів. І, відповідно, для компаній, які дійсно шкодять інтересам держави, такий механізм має бути застосований. Але ж помилки, неточності при використанні такого санкційного механізму можуть бути. З нами сталася просто помилка, тому, я думаю, що найефективніше для держави та бізнесу — співпраця. Бо йдеться мова в нашому випадку про українську високотехнологічну компанію, яка народилася в Україні і розвивалася як українська. І шляхом діалогу, пояснення та надання документів найшвидше за все можемо пройти шлях до правди. Це перший механізм", — заявив керівник компанії.

Іншими механізмами, на його думку, є судовий розгляд в Україні або апелювання до європейських та американських структур.

"Співпраця з державними органами Європи і Сполучених Штатів вказує на те, що вони готові розбирати документи, але ми маємо використати всі доступні механізми національного захисту. Що ми і плануємо зробити, щоб доводити свою позицію", — підсумував Максим Ляшко.

Раніше повідомлялося, що Parimatch призупинив у зв’язку із санкціями свою діяльність в Україні – всю, крім юридичного захисту, до повного зняття санкційних обмежень. При цьому у компанії підкреслюють, що всі кошти клієнтів знаходяться на рахунках і будуть повернуті їм, щойно для цього з’явиться можливість.