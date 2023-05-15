Спальний район Києва частково залишився без світла через рибалку-правопорушника

Чоловік ловив рибу у забороненому місці та отримав удар струмом. Його знайшла й передала медикам бригада енергетиків, що приїхала ремонтувати лінії електропередач.

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В одному з районів Києва була відключена лінія електропередач внаслідок нещасного випадку. Деталі інциденту повідомила у соцмережах сьогодні, 15 травня, пресслужба Міністерства енергетики України.

У публікації йдеться, що 14 травня на Троєщині в столиці зафіксували вимкнення лінії електропередачі. У міністерстві розповіли, що ремонтні бригади виявили на місці ураженого струмом чоловіка 1991 року народження. Енергетики з’ясували, що потерпілий ловив рибу в забороненій зоні.

"Каретою швидкої допомоги він направлений до медичного закладу. Роботу лінії стабілізовано", — зазначила пресслужба.

Ситуація в енергосистемі України

Також у Міненергетики розповіли про ситуацію зі світлом в Україні станом на 15 травня. Спеціалісти продовжують фіксувати пошкодження інфраструктури внаслідок атак ЗС РФ: без світла залишається частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.

"За добу вдалося повернути світло для 8,3 тисячі споживачів. Більшість із них — це абоненти у Запорізькій області", — підкреслили у міністерстві.

Пресслужба запевнила, що українська енергетична система нині працює стабільно, а генерація повністю забезпечує споживання.

Нагадаємо, 13 травня у КМВА повідомили, що на території Олександрівської лікарні згоріла машина "швидкої". Внаслідок пожежі загинула 92-річна жінка, а також постраждала жінка віком близько 60 років.

Раніше, 9 травня, у Київській області виловили тіло загиблого російського льотчика. Загарбник, за даними ЗМІ, загинув ще минулого року — тоді ЗСУ підбили ворожий ударний гелікоптер Мі-24.