BROCARD продовжує сплачувати податки й допомагати в боротьбі з ворогом, — заява компанії

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Протягом останніх кількох місяців BROCARD успішно виграв 34 судові справи, що були відкриті загалом проти ТОВ "Брокард-Україна" та ТОВ "Егзагон" – дистриб’юторського партнера компанії. Судові рішення, прийняті на користь найбільшої парфумерно-косметичної мережі України, зняли всі штучні перепони та обмеження на повноцінне функціонування бізнесу. Але, за словами керівників компанії, інформаційні атаки на BROCARD продовжуються.

"Хто виграє, якщо з ринку піде BROCARD? Хто утримуватиме колектив у майже 1300 людей і годуватиме ще близько 3000 членів їхніх родин? Хто до кінця 2023 року заплатить більш ніж пів мільярда гривень до держбюджету? Кому вигідно, якщо наступні 50 млн грн не потраплять до ЗСУ? – запитують у заяві компанії та додають: – Очевидно, що група компаній BROCARD привернула увагу недобросовісних осіб, які розпочали кампанію з поширення недостовірної інформації та маніпулювання громадською думкою".

Згідно з офіційними даними компанії, "Брокард-Україна" веде свою історію з 1997 року і, незважаючи на кілька змін власників, була й лишається українським бізнесом. Протягом більш ніж чверті віку існування компанії її магазини працювали виключно на території нашої держави під керівництвом громадян України. "Кінцева мета інформаційного та адміністративного цькування BROCARD – витіснити найбільшу парфумерно-косметичну мережу з ринку. Але для звинувачень немає жодних підстав, – про це йдеться у офіційному зверненні компанії. – BROCARD ніколи не здійснювала свою господарську діяльність на території Російської Федерації, а також щиро і глибоко засуджує збройну агресію держави-окупанта проти України".

На початку повномасштабного військового вторгнення Російської Федерації в Україну BROCARD налічувала 97 магазинів у 26 українських містах. Попри закриття магазинів і блокування діяльності впродовж останніх 14 місяців, компанії вдалося зберегти майже 70% співробітників, які увесь час продовжували офіційно отримувати заробітну платню.

Також у компанії заявляють, що сума податків, сплачених ТОВ "Брокард-Україна" та ТОВ "Егзагон" у 2022 році, коли BROCARD втратив 30 магазинів та більш ніж чверть працівників, становить 673 млн грн. У 2021 році ця сума дорівнювала 863,5 млн грн. Прогнозований показник сплати до бюджету до кінця поточного року – понад пів мільярда гривень. Станом на травень 2023 року загальна сума допомоги ЗСУ – 67,4 млн грн. Ще 5 млн грн спрямовано у фонд "Повернись живим".

Наразі офіційним власником "Брокард-Україна" є громадянин Франції, відома фігура світового парфумерно-косметичного ринку, пан Філіп Бенасен. Зміна власника відбулася в травні 2022 року, що відображено в Єдиному державному реєстрі України. Як зазначають у компанії, численні перевірки діяльності групи компаній BROCARD в Україні не виявили жодних порушень у зв’язку з такою зміною контролю, тож на сьогодні правоохоронні органи не мають до BROCARD жодних претензій.

До придбання компанії пан Бенасен як голова Philippe Benacin Holding та директор компанії Interparfums SA був партнером та постачальником компаній "Брокард-Україна" та "Егзагон" протягом більш ніж 20 років. Як стверджують у BROCARD, активне відновлення позицій мережі на українському ринку, її подальший розвиток та укріплення закладено в бізнес-стратегію Philippe Benacin Holding, яку вже активно впроваджують у життя.

"Патріотизм – це не про гучні гасла. Не про "зраду", переслідування та цькування порядного бізнесу, – йдеться в заяві компанії. – Патріотизм – це працювати, платити податки, берегти людей, допомагати й боротися з ворогом не словами, а справами. Саме такий патріотизм сповідують "Брокард-Україна" та "Егзагон" на чолі з українським топ-менеджментом та французьким власником".