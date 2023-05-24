Стали відомі подробиці як депутат Ар'єва під дією наркотиків збила жінку на переході, — ЗМІ

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В організмі депутатки Київради Ярини Ар'євої, якій вручили підозру у вчиненні дорожньо-транспортної пригоди у листопаді 2022 року, виявили сліди вживання наркотиків, що показала експертиза, йдеться в клопотанні про обрання запобіжного заходу Ар'євій до Шевченківського районного суду Києва від слідчих та прокуратури. Також інформацію передає "Українська правда", пише "Апостроф".

Журналісти зазначають, що раніше прокуратура просила у суду помістити Ар'єву під варту на 60 днів "через її зв’язки і небажання співпрацювати зі слідством". Суд виніс рішення про домашній арешт. Прокуратура планує його оскаржувати.

В ЗМІ пишуть, що Ар'єву підозрюють у скоєнні ДТП в районі ст. м. Почайна в Києві наприкінці листопада 2022. За даними слідства, підозрювана, керуючи технічно справним автомобілем, наблизившись до нерегульованого пішохідного переходу, відволіклася від керування та здійснила наїзд на жінку-пішохода, заподіявши їй тяжкі тілесні ушкодження.

"Водійка об’єктивно мала змогу виявити пішохода та дати їй можливість перейти дорогу, однак не зробила цього, заподіявши потерпілій численних тяжких травм", — наголошує речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець.

У клопотанні про обрання запобіжного заходу слідчі просили суд врахувати поведінку Ар'євої під час проведення досудового розслідування: "Ар'єва неодноразово викликалася для проведення слідчого експерименту на місці даної пригоди. При цьому, дати проведення слідчих експериментів з Ар'євою та її захисником завчасно погоджувалися, однак 21.03.2023, 28.03.2023 та 06.04.2023 вона для їх проведення не прибувала, докази які б підтверджували поважність причин неприбуття не надала. Таким чином, під час проведення досудового розслідування ігнорувала процесуальні обов’язки учасника кримінального провадження, перешкоджала проведенню кримінального провадження, оскільки умисно не з’являлася на завчасно погоджені слідчі експерименти", — йдеться в клопотанні.

На думку слідства, є підстави вважати, що Ар'єва, "використовуючи свій статус і зв’язки, може вплинути на потерпілу у вказаному кримінальному провадженні".

Раніше Ар'єва спростовувала, що перебувала у стані наркотичного сп’яніння під час ДТП і стверджувала, що експертиза, проведена одразу після аварії слідів наркотиків в її організмі не виявила.