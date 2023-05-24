"Укрнафтобуріння" оскаржує рішення суду про арешт її акцій та передавання "Укрнафті": деталі, — ЗМІ

Швидкі рішення шкодять не лише бюджету України, стверджують журналісти.

Related video

Власники третьої за розмірами приватної видобувної компанії "Укрнафтобуріння" оскаржують рішення Печерського суду про арешт її акцій і передачу державній компанії "Укрнафта". Проти виступають Антимонопольний комітет і Міністерство фінансів. Адже ситуація загрожує державі позовами до міжнародних судів, а бюджету — втратою надходжень. Про це повідомляє "Телеграф".

У матеріалі йдеться, що відбулося спільне засідання антикорупційного комітету Верховної Ради та Тимчасової слідчої комісії з економічної безпеки. Нардепи посперечалися з представниками Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА). Серед головних критиків АРМА голова податкового комітету Данило Гетманцев. Він вважає, що через непрофесіоналізм працівників агентства держава зазнає мільярдних збитків. У цифрах — ситуація ганебна. За 15 місяців війни АРМА змогла заробити державі лише півмільйона доларів.

"Що ви розповідаєте людям, які з цифрами працюють усе життя. Ви навіть не знаєте цифри, які у вас є: 22, більше 20, потім більше 25… Якби ви мені дали якесь власне майно в управління, а я вам сказав "плюс-мінус трамвайна зупинка" — ви б мене не те, що звільнили, ви б убили мене", — заявив нардеп.

Перед комітетом мав звітувати голова цієї комісії, стверджують у ЗМІ, але на засідання він показово не з'явився. Віддуватися перед нардепами відправили заступників. Більшість запитань залишаються без відповіді. Комітет вирішив застосувати до голови АРМА примус, тому вже наступного тижня його привезе поліція.

"Запрошення, наскільки я пам'ятаю, було надіслано заздалегідь. Засідання урядового комітету не поважна причина для пропуску виклику на ТСК. Ми ж не запрошували… Ми, як нардепи, викликаємо для надання свідчень", — заявив народний депутат Ярослав Железняк.

Найбільш резонансне питання сьогодні — це передача активів компанії "Укрнафтобуріння" АРМА, а також їхня подальша доля. Особливо з урахуванням того, що це третя за розмірами видобувна компанія країни, а ціна питання становить "плюс-мінус" мільярд доларів.

"Це приватна компанія, яка видобуває вуглеводні і використовує їх на вільному ринку", — розповів керівник юридичного департаменту ПрАТ "ПК "Укрнафтобуріння" Анатолій Джоболда.

Він каже, що здивований швидкістю і якістю ухвалення рішень держави. За його словами, поки юристи оскаржують арешт акцій в апеляційному суді, їх уже передали АРМА. Там, своєю чергою, вже встигли знайти і нового управлінця — державну компанію "Укрнафта". Сталося це все, йдеться в матеріалі, менш ніж за два тижні — в обхід відкритим конкурсам та іншим процедурам.

"Якщо ця компанія перейде під контроль "Укрнафти", з ринку зникне одна з приватних видобувних компаній. Відповідно частка "Укрнафти" має збільшитися як державного монополіста. Загальна процедура АРМА передбачає застосування конкурсних процедур, незалежної оцінки", — додав Анатолій Джоболда.

Ігор Кравченко працює юристом у нідерландській компанії JKX. Вони акціонери "Укрнафтобуріння". Їхня частка акцій становить лише 10%. Поки що вони не розуміють, чому підпали під санкції, адже за 17 років володіння цим активом, бо до них жодного разу не зверталися правоохоронні органи.

"Замість того, щоб розбиратися з кожним окремим акціонером, вони беруть і автоматом заарештовують усі 100% усіх власників компанії. Незалежно від того, що питання є до когось, а не до всіх у принципі", — каже він.

Тож здивовані оперативністю ухвалення рішень АРМА та "Укрнафти". "Швидкість, з якою рухається цей процес і те, що ми бачимо, чесно кажучи, наводять на певні досить неприємні думки", — додав Ігор Кравченко.

З відкритих джерел журналісти дізналися, що рішення про передачу активів "Укрнафтобуріння" в управління "Укрнафти" лобіюють у Міністерстві економіки. Міністерство фінансів — проти. Проти також і Антимонопольний комітет.

"Мають бути причини прописані та критерії. Це має бути законна процедура, зрозуміла кожному, тому що якщо це зробити у більшовицький спосіб, то абсолютно зрозуміло, що рано чи пізно буде в судах це оскаржено. Тоді пред'явлення буде до бюджету, тоді з бюджету доведеться покривати всі ці оборудки", — зазначає нардеп Олексій Кучеренко.

Перший заступник паливного комітету Олексій Кучеренко застерігає від так званих швидких рішень. Він каже, що в українській історії були схожі приклади спроб націоналізації енергетичних компаній. Виручки в держави не було, зате вона зазнавала багатомільярдних збитків, які потім компенсувала з бюджету.

"Я подивився на інші нюанси. Антимонопольний комітет згоди не дав. Тобто зайняв позицію, це дуже суттєво. Міністр фінансів — це ключове міністерство на сьогоднішній день, згоди не дало, тому що міністр Марченко пише, що ризики такі, що далі це буде покладено на бюджет." Дуже великі кошти може стягувати з бюджету", — додав він.

Рішення Кабмін ухвалюватиме вже цього тижня. У разі передачі акцій "Укрнафтобуріння" "Укрнафті" спрацює захисний механізм Антимонопольного комітету — "Укрнафта" отримає штраф у кілька мільярдів гривень. Інвестори видобувної компанії планують оскаржити арешт і передачу своїх активів як в українських, так і закордонних судах.