Скаржився на серце і побої: ЗМІ показали перші секунди після ДТП із суддею (відео)

Олексію Тандиру, який скаржився на стан здоров'я, дали попити води. Після цього суддя почав звинувачувати присутніх на місці ДТП людей у побитті.

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У мережі з'явилися відеокадри, на яких зафіксовано перші хвилини після того, як суддя Олексій Тандир за кермом автомобіля скоїв смертельну ДТП. Відео опублікували журналісти ТСН, які отримали його зі своїх джерел.

На ньому Олексій Тандир у білій сорочці сидить на асфальті. Він закашлюється і чоловік, який стоїть поруч, простягає судді пляшку води. Той робить кілька ковтків і віддає пляшку назад. Потім знову кашляє і дивиться на наручний годинник.

"Що там із годинником? Усе гаразд? Серце більше не болить?" — запитує чоловік, який не потрапив у кадр, суддю.

Сам суддя підіймає голову і запитує в чоловіка, чи не він ударив його по обличчю.

"Я вас не чіпав. Кому ви треба", — відповідає йому чоловік за кадром.

Суддя продовжує скаржитися на побиття, а його співрозмовник відповідає "таке ч*о нікому не потрібно". Після цієї фрази інші люди, які перебувають на місці інциденту, починають заспокоювати чоловіка, щоб не допустити його конфлікту з підозрюваним.

Зауважимо, що ЗМІ встановили особу військового, який загинув у ДТП за участю судді у ніч проти 26 травня. У загиблого в аварії службовця Нацгвардії Вадима Бондаренка залишилися троє дітей. Його батько та брат захищають Україну на передовій.

Нагадаємо, 26 травня у Києві суддя збив на смерть військового Нацгвардії. За попередньою інформацією, водій Lexus не впорався з керуванням та скоїв наїзд на бійця Національної гвардії.