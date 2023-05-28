"Зв"язані болем". У Берліні українці та азербайджанці розкажуть про агресію рф

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Спільна конференція представників Азербайджану та України відбудеться днями в Німеччині. Як повідомив народний депутат України Єгор Фірсов, на заході представники двох країн розкажуть про те, як змінила їхнє життя агресія рф та Вірменії, передають "Факти".

За словами Фірсова, крім спікерів з Британії, Іспанії та Ізраїлю у конференції в німецькому прес-центрі Allianz-Forum візьмуть участь помічниця голови української делегації Парламентської Асамблеї Ради Європи, засновниця благодійного фонду "Харків з тобою" Олена Шержукова та керівник відділу цивільної оборони військово-цивільної адміністрації Харківської області Іван Сокіл.

Серед спікерів також — керівник напрямку допомоги важкопораненим та ампутованим проекту "Ігри героїв" Олександр Гончаров, директорка департаменту комунікацій провідного виробника протезів у світі Otto Bock SE Мерле Флорштедт та головний лікар відділення пластичної та травматичної хірургії клініки Charité Доктор Свен Мердіан.

Єгор Фірсов опублікував відео про найбільш небезпечні боєприпаси та наголосив, що через агресію росії не почувається в безпеці навіть в Києві.

"Служба мене привчила до того, що де б я не йшов, навіть, якщо це Київ, ступаючи на траву, я напружуюсь і оглядаю територію, чи немає на ній мін. Рашисти перетворили нашу землю в найзамінованішу територію у світі. І за цей воєнний злочин окупантів ворогу потрібно буде суворо відповісти, — пише депутат.

За його припущеннями, розмінування забере в нас десятки років.

"Але ми не перші, чию землю так засіяли смертю, — пояснює він, — ті ж самі рашистські міни вбивали і азербайджанців у Карабаху — у штучно створеному росіянами конфлікті також нашпигували мінами. І продовжують це робити за допомогою своїх пособників — "руських миротворців".

Тема військових злочинів росії та Вірменії проти мирного населення України та Азербайджану стає гарячою на Заході.

Одне з ключових консервативних видань США Townhall опублікувало оглядовий матеріал, згідно з яким в обох країнах винуватцем мінного тероризму є Росія.

"США повинні не лише надати допомогу в розмінуванні територій України та Азербайджану, а й притягнути РФ та її маріонеток до відповідальності за тероризм та вбивства мирних громадян обох країн", — наголошується в матеріалі.