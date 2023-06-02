Відкриття сучасної європейської школи тільки для українців, у Варшаві!

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У вересні 2023 року STUDY.UA відкриває першу українсько-канадську школу у Варшаві. Школа знаходиться за 15 хвилин від центра Варшави та пропонує навчання за програмою української середньої школи разом з отриманням атестата від середньої школи Канади. Школа працює у двох форматах: денному (учні перебувають у школі з 8:30 до 18:00) та бординговому. Формат класичного британського бордингу поєднує навчання, проживання, харчування та відпочинок на одній закритій території.

Незабаром у Києві та Варшаві відбудеться Презентація Міжнародної школи STUDY.UA.

10 червня, Київ, готель Fairmont Grand Hotel Kyiv;

17 червня, Варшава, центральна локація школи.

Участь у презентації безкоштовна, реєструйтесь на івент на сайті.

У статті нижче розповідаємо про особливості навчання у школі. Ви дізнаєтеся, що таке бординг та як у школі поєднується навчання за українською та міжнародною програмами.

Локація та територія школи

Міжнародна школа STUDY.UA у Варшаві відкривається одразу в двох локаціях — центральній та передмісті. Центральна локація школи — це 700 кв.м навчального простору, який знаходиться всього в 3 хвилинах від відомого Палацу культури та науки.

Заміська локація міжнародної школи STUDY.UA знаходиться у затишному передмісті Варшави, у містечку Пясечно, за 30 хвилин їзди від центру Варшави.

Тут, на закритій території, знаходиться інфраструктура, котрій позаздрять чимало закордонних шкіл. Зокрема, на території розташовані:

комфортні, світлі та просторі аудиторії з новим аудіовізуальним обладнанням;

тенісні та сквош-корти;

поля та майданчики для занять футболом, баскетболом та волейболом;

мультифункціональні спортивні зали;

власна їдальня та хореографічна студія.

Програми та акредитація

Міжнародна школа STUDY.UA у Варшаві поєднує навчання за двома програмами — канадської та української школи. Така синергія дозволить в майбутньому дітям мати вибір — продовжувати навчання в Україні чи за кордоном.

Ось як це працює:

Учні 1-7 класів навчаються за класичною програмою української середньої школи. Разом з цим учні поступово інтегруються у міжнародне освітнє середовище та розпочинають вивчати шкільні предмети за міжнародною програмою англійською мовою.

Разом з цим учні поступово інтегруються у міжнародне освітнє середовище та розпочинають вивчати шкільні предмети за міжнародною програмою англійською мовою. Починаючи з 8 класу в обов'язкову програму додається канадська частина. Після випуску школярі здобувають одразу два дипломи про повну середню освіту — український + канадський.

Програми школи мають акредитацію від:

Міністерства освіти і науки України — МОН №570;

Міністерства освіти провінції Онтаріо (Канада);

Більше про навчання у школі ви зможете дізнатися на Презентації школи у Києві та Варшаві.

10 червня, Київ, готель Fairmont Grand Hotel Kyiv;

17 червня, Варшава, центральна локація школи.

Зареєструватися на презентацію можна тут.

Міжнародна школа STUDY.UA у Варшаві пропонує учням насичену англомовну програму. Ті ж школярі, які бажають у майбутньому вступити за кордон та вже на етапі навчання у школі отримати досвід проживання на кампусі, можуть обрати формат бордингу. Він гарантує учням повне занурення у англомовне середовище, та зможе підготувати школяра до навчання в університеті.

Що таке бордингова школа?

Бординг — це формат, який вже успішно інтегрований школами Великої Британії, Канади, США та країнами Європи. Ціль такого формату — не тільки охопити процес навчання, а й впливати на повноцінне формування особистості.

Формат бордингу — це насамперед про безпеку. Навчання, харчування, спорт та позакласне дозвілля знаходяться на закритій території, яка охороняється 24/7 і куди не допускається ніхто, крім співробітників школи. Разом із учнями на території школи знаходиться академічний склад, тьютори, лікарі та інший персонал школи.

Крім того, бордингова школа — відмінний стартовий майданчик для тих учнів, хто бажає вступити до провідних університетів світу. Індивідуальні навчальні програми виграшно позначаються на якості та результативності освіти. Крім того, нові знайомства, які плавно "переростають" у дружні відносини, у майбутньому можуть започаткувати тривале і продуктивне ділове партнерство.

Більше, ніж просто уроки: всебічний розвиток

Школа пропонує цілісну концепцію розвитку з урахуванням сильних сторін, талантів та особливостей кожного учня. Завдання викладачів школи — допомогти учням розкрити їхні сильні сторони, а також розвинути важливі життєві навички Life & Soft Skills:

креативність;

комунікабельність;

командна робота;

емоційний інтелект;

прийняття рішень.

Навчальний план школи також передбачає уроки фінансового лідерства, інвестицій, кібербезпеки, менеджменту, розвитку критичного мислення, емоційного інтелекту.

Позакласний відпочинок

У школі представлено понад 20 видів позакласних розваг та заходів для учнів. Важливо розуміти, що навіть позакласні активності у школі проходять англійською мовою для закріплення результату.

У школі немає стандартних уроків фізкультури. Натомість учні можуть обирати для себе справді цікаві види спорту та відточувати майстерність разом із професійними тренерами за напрямками:

теніс;

хореографія;

фітнес;

футбол;

легка атлетика.

У вільний час на дітей чекає баскетбол, кросфіт, волейбол, крикет, їзда на велосипедах та самокатах, фітнес, стретчинг та безліч інших активностей та спортивних майстер-класів.

Гарантоване зарахування до топових університетів світу

Міжнародна школа-парк у Варшаві — бренд компанії STUDY.UA, яка вже 20 років допомагає українським студентам вступати до університетів за кордоном.

Сьогодні компанія співпрацює з 550 середніми школами, університетами та коледжами з Великої Британії, Канади, США, країн Європи та Австралії.

Що отримують випускники школи STUDY.UA у Варшаві?

гарантію зарахування до партнерських навчальних закладів компанії STUDY.UA;

високі академічні результати вже з першого дня навчання за кордоном;

стипендії за високу успішність.

Школа STUDY.UA — це ком'юніті викладачів, об'єднаних спільною метою — показати, що навчання може бути цікавим, а також забезпечити підтримуючу та мотивуючу атмосферу для кожної дитини.

Приходьте особисто знайомитись із керівництвом та академічним складом Міжнародної школи STUDY.UA на завершальну презентацію 10 червня у Києві та 17 червня Варшаві. Зверніть увагу, що участь у презентації безкоштовна, а кількість місць обмежена – реєструйтесь на івент на сайті.