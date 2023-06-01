Подарунок олігархам від Сергія Корецького з "Укрнафти": як держпідприємство допомагає мільярдерам заробляти на війні, — ЗМІ

За даними експерта, компанія продає заарештований природний газ за зниженими цінами.

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Незважаючи на воєнний час, у державній компанії "Укрнафта" під керівництвом Сергія Корецького тривають сумнівні оборудки. Зокрема, компанія продає заарештований раніше природний газ за зниженими цінами. Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook пише політичний експерт Михайло Шнайдер, дивуючись, що це робить "Укрнафта" під керівництвом Корецького з мільйонною зарплатою, передає "Телеграф".

За його словами, компанія задешево продає олігархам в особі Дмитра Фірташа і скандального екс-чиновника "Нафтогазу" Андрія Фаворова заарештований газ за неринковими цінами.

"Ви тільки вдумайтеся в це. У той час як цим діячам зливають величезні обсяги всього по 18 тисяч гривень за тисячу кубометрів, для потреб українців… "Нафтогаз" змушений купувати той самий газ майже по 24 ТИСЯЧІ гривень. Просто якась фантасмагорія", — обурюється Михайло Шнайдер.

До того ж, пишуть журналісти, з'ясовується, що "Укрнафта" в такий спосіб розпродає на шкоду державі спірний газ, який узагалі мав би бути під арештом, адже щодо нього тривають суди, а Офіс генерального прокурора порушив відповідну кримінальну справу. Тобто, якщо справа закінчиться не на користь держави, цей розпродаж може кваліфікуватися як крадіжка, вважає експерт.

Шнайдер припустив, що команду терміново і за будь-яку ціну зливати газ Корецький отримав від того самого куратора енергетичної сфери — Ростислава Шурми, а мета цієї оборудки — терміново закрити податковий борг, щоб Кабмін зрештою ухвалив намальований фінансовий план "Укрнафти" на 2023 рік.

"План ухвалено, і тепер це відкриває шлях до вільного розпорядження коштами й активами величезної держкомпанії. І на ці схеми і теми просто терміново мають звернути увагу слідчі НАБУ та інші відповідні правоохоронні органи. Це вже навіть не смішно", — зазначає Михайло Шнайдер.