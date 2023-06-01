Інста-фільтр, що рятує дитинство. Як кожен може долучитися до Дня захисту дітей

Війна має відчутний вплив на психоемоційний стан дітей – 75% дітей в Україні вже мають ознаки травматизації психіки, найчастіше це порушення сну, памʼяті, емоційні гойдалки та підвищена тривожність (Gradus Research).

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До міжнародного дня захисту дітей, в Україні з’явилась інстамаска з дитячих малюнків, її створили Клуб Добродіїв спільно з агенцією Vivid brand content hub. Цей фільтр на всі 100% результат дитячої творчості: кожен її елемент намальований дітьми, які залишаються в Україні, зокрема і тими, кого підтримав Клуб Добродіїв.

Понад 25 тис. сигналів повітряної тривоги, тисячі вибухів та артобстрілів — саме так зараз виглядає дитинство під час війни в Україні.

"Коли почалася війна, я подумала, що це кінець світу, як далі жити взагалі? Потім заспокоїлася, і більше почала цінувати безтурботні моменти: можливість трошки подуркувати, побешкетувати, словом, не думати про складне", – згадує 14-річна Ліза, учасниця майстерок у Києві.

Ініціатива Клубу Добродіїв та агенції Vivid brand content hub до Міжнародного дня захисту дітей спрямована на соціо-емоційну підтримку дитинства та підкреслює ідею, що творчість – це антидот стресу. Вона не може зупинити ракети, але може відновити доступ до ресурсу, дати дітям запас життєвої сили, допомогти виражати емоції, пропрацьовувати різні стани – це один зі способів, як дитина може справлятися з травмою.

"Війна – центр переживань дітей та підлітків в Україні. Так показало наше нещодавнє дослідження. Страх за життя, майже щоденні обстріли, сирени, невизначеність завтра – діти проживають цей складний досвід на рівні з дорослими. Ми не можемо зупинити ракети, але боремося за те, щоб у дітей було дитинство навіть під час війни. У міжнародний день захисту дітей закликаємо усіх долучатися до цієї боротьби. Давайте допоможемо дітям справлятися з викликами війни у власний дитячий спосіб", – говорить Марія Артеменко, засновниця та керівниця Клубу Добродіїв.

Долучитися до ініціативи до дня захисту дітей може кожен. Для цього:

використайте благодійний фільтр "Творчість зцілює" та розкажіть про ініціативу вашій аудиторії;

підпишіться на щомісячну допомогу тут, на кшталт вашої передплати на музику чи перегляд кіно.

"Турбота про ментальне здоровʼя дітей, їхній емоційний стан – це наше майбутнє. Необхідно, щоб діти мали ресурс жити далі та справлятися з усіма навантаженнями та викликами війни, які вони зараз відчувають. У іншому випадку можуть виникати фобії, розвиток пост-травматичного розладу та навіть депресія", – зазначає психологиня Анна Разумова.

Клуб Добродіїв спрямує усі кошти на активності соціально-емоційної підтримки дітей, які постраждали від війни у різних регіонах України: творчі, арттерапевтичні заняття, воркшопи, лекції для дітей та підлітків в Україні, сети творчих дрібниць.

Про Клуб Добродіїв

Всеукраїнська благодійна організація, яка допомагає дітям з 2016 року. Під час війни "Клуб Добродіїв" працює за двома напрямками: термінова допомога родинам із дітьми, які опинилися на межі виживання; Підтримка дитинства – покращення емоційного стану та ментального здоровʼя дітей та підлітків через творчість та активності соціально-емоційної підтримки. Під час повномасштабної війни фонд підтримав вже понад 70 000 дітей, які залишаються в Україні.