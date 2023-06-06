Підрив Каховської ГЕС: через затоплення у Херсоні валяться будинки (відео)

На кадрах, що розійшлися по соцмережах, видно, як приватний одноповерховий будинок складається і йде під воду.

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По соцмережах розповсюджують відео, на якому видно, як будинок, який опинився в зоні затоплення, розвалився і впав у воду. Повідомляється, що кадри знято у Херсоні.

Автор відео зняв приватний сектор міста. Будинки стоять у воді приблизно по вікна. Несподівано одна з будівель складається як картковий будиночок і йде під воду.

Каховське водосховище: що буде далі?

За даними гендиректора "Укргідроенерго" Ігоря Сироти, вранці 7 червня очікується пік розливу води з Каховського водосховища.

Через три чи чотири дні рівень води почне спадати. Якщо вибухівка порушила греблю на нижніх позначках, Каховське водосховище перестане існувати.

"А якщо її не зруйновано внизу, ми побачимо, що ще до 3 метрів води вглиб може залишитися у водосховищі", — зауважив він.

Аналізуючи характер підриву станом до 16:00, із ймовірністю 90% можна говорити про повне руйнування водозливної греблі, заявив Сирота.

"Звичайно, підніметься позначка у Херсоні до понад 3 метрів. Буде підтоплено понад 37 населених пунктів уздовж річки Дніпро та до Чорного моря", — розповів гендиректор.

Вода може піти в Чорне море на 10-й день після підриву греблі, водосховище виявиться без води й русло Дніпра до Чорного моря буде також практично осушене, сказав він.

Нагадаємо, що у Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили про наявність доказів підриву Каховської ГЕС. За їхніми відомостями, українська гребля не "втомилася".

Уряд США також заявив про розвіддані, які дозволяють говорити про знищення Каховської ГЕС. Джерела свідчать про з'ясування мотивів вибуху.