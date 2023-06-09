Долучайтеся до благодійної ініціативи від Укрзолото

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З 6 червня ми всі з жахом спостерігаємо за новинами з Херсонщини. Підрив Каховської ГЕС – жахливий теракт, який вплине на життя мільйонів людей. Це найбільша трагедія в Україні за останні десятиліття. Ще невідомо, які очікувати наслідки для цілого регіону, але відомо одне – треба діяти.

Усі українці об’єдналися, щоб допомогти постраждалим. Ювелірна мережа "Укрзолото" вкотре підтримала важливу ініціативу та сьогодні перерахувала до Благодійного фонду Сергія Притули 1 500 000 гривень. Ці кошти будуть спрямовані на закупівлю човнів, гідрокостюмів, насосів, станцій очищення води та всього необхідного, що найбільше потрібно на даний момент в боротьбі з затопленими оселями та вулицями.

За декілька тижнів спаде вода і постане нова проблема – відбудова Херсонщини. Відновлення після такої масштабної трагедії потребує багато часу, ресурсів та спільних зусиль. Розуміючи, що масштаби руйнувань будуть вражаючими, Укрзолото прагне долучитися до відбудови постраждалого регіону. Тому мережа запускає благодійну акцію: з кожного продажу ювелірних виробів 100 гривень будуть відраховуватися на допомогу. У період з 10 до 30 червня купуючи будь-яку прикрасу в мережі, кожен може долучитись до відбудови Херсонського краю. Всі зібрані кошти Укрзолото перерахує Благодійному фонду Сергія Притули, які будуть спрямовані на відбудову інфраструктури постраждалих регіонів та будинків, що були зруйновані.

Ювелірна мережа "Укрзолото" закликає усіх підтримати ініціативу, донатити навіть невеликі суми, допомагати усім, хто цього так потребує. Українці – незламні! Разом ми переможемо.