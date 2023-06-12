Ведучий Ігор Моляр заявив про рейдерське захоплення його квартири в центрі Києва людьми Порошенка-Кононенка, — ЗМІ

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Відомий телеведучий, продюсер шоу "АвтоПарк" на ICTV Ігор Моляр заявив про рейдерське захоплення своєї квартири в центрі Києва. У захопленні він звинуватив людей з орбіти лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка і його соратника Ігоря Кононенка, передає "УНІАН".

"Порошенко, його альтер его Кононенко і афільовані з ними чорти віджимають мою квартиру в центрі Києва. Квартиру, яку я придбав у 2005 році. Квартиру де зареєстрована і мешкає моя родина, моя неповнолітня донька. Отакої. Біля будинку і під моїми дверима чергують тітушки у спортивних костюмах — мабуть, активісти "Солідарної молоді". Потім вони наважились зайти до мене, сказали негайно пакувати речі, бо у квартири "тепер новий власник". Були послані мною на ***, звідки повернулися з болгаркою і зрізали двері", — написав Моляр, опублікувавши відповідне відео.

В тексті йдеться, що у 2012 році ведучий взяв 5,6 млн грн у кредит у Укрінбанку на новий медіапроект під заставу вище згаданої квартири на вул. Ярославів Вал, 19, загальною площею 209,40 кв.м. Станом на 2013 рік, телеведучий погасив половину заборгованості і досягнув домовленості з банком про реструктуризацію решти боргу. Проте у 2016 Нацбанк відкликав ліцензію Укрінбанка, рішення було оскаржено, але у 2020 Верховний суд все ж визнав банк неплатоспроможним і вивів з ринку.

"Поки тривали суди банк активно віджимав заставну нерухомість. Мені відомо про близько 100 таких фактів", — заявив Ігор Моляр.

Його квартиру, стверджується в тексті, оформили на фірму "Старт фінанс", вона продала її ПАТ "Київський завод електротранспорту". Серед власників товариства — ТОВ "Богдан-електротранс", шо належить Петру Порошенку. Потім квартиру переоформили на страхову компанію "Ківі", а у 2020 на іншу страхову — "Країна".

Власницею СК "Ківі" і акціонером СК "Країна", додають журналісти, є одна й та сама людина — юристка Ігоря Кононенка — Коваленко Ганна Миколаївна. Зараз вона депутатка Київради від Європейської Солідарності. За словами Моляра, вона виїхала закордон напередодні введення обмежень на виїзд для жінок-держслужбовців.

"Все це я дізнався сам. Жодних документів про стягнення квартири як предмета іпотеки мені ніхто не надав, як і будь-яких документів, на підставі яких я маю звільнити власне помешкання. Рейдери Порошенка просто підробили документи, змінили власника і захопили моє приватне майно. Про співвідношення вартості великої квартири у центрі Києва і залишком боргу не буду й казати, ви і так розумієте, наскільки ці цифри є незрівнянними", — написав Ігор Моляр.